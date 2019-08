Treino aberto do AM de Beach Wrestling é domingo (28), na Ponta Negra

A 2ª edição do evento está prevista para o dia 24 de agosto | Foto: Divulgação/FALLE

Manaus - Neste domingo (28), a partir das 8h, a Federação Amazonense de Luta Olímpica (FALLE) realiza o primeiro treino aberto com os atletas que irão disputar o 2º Campeonato Amazonense de Beach Wrestling – marcado para 24 de agosto, em Manaus. O “reconhecimento do território” acontece nas areias da praia do Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, mais precisamente atrás do anfiteatro.

“A atividade é aberta para todos os atletas. Quem nunca lutou na areia vai conhecer um pouco do ambiente e saber um pouco mais sobre o beach wrestling e as regras que usaremos no Campeonato Amazonense”, antecipou o presidente da FALLE, Waldeci Silva.

Treino será a partir das 8h | Foto: Divulgação/Falle

Do infantil ao máster

Devido à grande procura, o 2º Campeonato Amazonense de Beach Wrestling teve a inclusão de uma nova categoria, a Infantil, para atletas do Masculino e Feminino em três faixas etárias: 8 a 9 anos, 10 a 11 anos e 12 a 14 anos. As demais categorias em disputa no Masculino e Feminino são: Cadete (15 a 17 anos), Sênior (acima de 18 anos) e Máster (acima de 35 anos).

Vagas

As inscrições estão abertas e vão até o dia 22. O investimento por atleta é R$ 30. As reservas e confirmações podem ser feitas pelos telefones (92) 99313-6614 ou 98412-5069.

O 2º Amazonense de Beach Wrestling vai pagar premiação em dinheiro para o Sênior e o Máster, caso essas categorias superem a meta mínima de 15 inscrições.

O evento tem apoio do Governo do Amazonas (Sejel), Prefeitura de Manaus (Semjel), Uninassau, Deo Academy e Emanuel Sports & Marketing.

*Com informações da assessoria

