Escola do Santos promove Copa América de Futsal em agosto

Manaus - A Escola Oficial de Futsal do Santos FC em Manaus promove, no mês de agosto, a Copa América Interna, com objetivo de integrar os alunos e familiares de todas as turmas do empreendimento. Os jogos acontecerão na quadra do complexo esportivo da APCEF Amazonas, localizado na Avenida Efigênio Sales, ao lado do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Segundo o coordenador da competição, David Filho, o evento faz alusão à recém-encerrada competição continental, na qual o Brasil se sagrou campeão diante da seleção do Peru, no Maracanã.

A Copa América de Futsal da Escola do Santos contará com dez “seleções”: Brasil, Chile, Equador, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia e Argentina. Os alunos da escolinha vestirão as camisas desses países e irão representá-los nas categorias Sub-7 até Sub-13. Os jogos serão disputados nos horários de treino: sexta-feira (16h, 17h e 18h) e sábado (8h30 e 10h).

Matrículas abertas

A coordenação do evento aproveita para informar que as escolinhas de futsal e futebol estão com matrículas abertas para novas turmas. Informações pelos telefones (92) 99449-0169 ou 98223-6633. O No futsal, o Santos é o atual vice-campeão amazonense da categoria Sub-13 Masculino.

