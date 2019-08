Manaus FC joga mal e é goleado em duelo no DF pela Copa Verde

Equipe encarou o duelo com uma equipe alternativa, pensando na Série D, e foi surpreendida com goleada | Foto: Janailton Falcão/Manaus FC

Manaus - O Amazonas não começou bem na Copa Verde. Em especial, o Manaus Futebol Clube. Embalado com a classificação para a Série C, esperava-se um passeio do clube contra o Sobradinho (DF). Entretanto, um time nortista pouco inspirado foi surpreendido pela equipe adversária, e volta para a capital amazonense com uma desvantagem de 3 gols, após perder de 4x1.

Nesta partida pela Copa Verde, o Manaus FC poupou o time para o duelo decisivo pelas semifinais da Série D e ainda assim abriu o placar contra a equipe do Sobradinho, com gol de Evair, aos três minutos do primeiro tempo, para delírio dos amazonenses.

Entretanto, a equipe do Distrito Federal empatou aos 14 minutos, realizando outros gols aos 41 e 47 também no primeiro tempo. Aos 40 do segundo tempo, o quinto gol da partida saiu dos pés de Gilva, completam a lista os jogadores Gilvan, Carlos Henrique e Anderson, pelo Sobradinho, e Evair pelo Manaus FC.

O duelo decisivo ocorre na próxima quarta-feira (31), às 20h (horário Manaus), em jogo a ser realizado na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Quem vencer encara a equipe do Paysandu, do Pará, em duelo válido pelas oitavas de final da competição.

Edição: Isac Sharlon

