Amazonense Luis Neto é hexacampeão mundial de jiu-jitsu

Manaus - O lutador amazonense Luis Neto, de 43 anos, conquistou nesta quinta-feira (25), o título de campeão mundial de jiu-jitsu esportivo pela sexta vez. A competição internacional da modalidade acontece no ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São Paulo.

Um dos maiores representantes da “old school” da arte suave do Amazonas, Luis Neto se divide entre as competições de alto nível e as atividades como professor de jiu-jitsu, fazendo a rota Europa-América do Norte. De volta aos combates no Brasil, ele novamente chegou ao topo do pódio no Mundial organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE).

Caminho do hexa

Luis Neto lutou na categoria Máster 3 pesadíssimo e obteve quatro vitórias para conquistar o hexacampeonato mundial. Ele venceu os atletas Márcio Mendes França (Nova União), Juliano Matias (Alliance/Mário Reis), Luiz Rossini (Rossini Jiu-Jitsu) e André Marola (Nova União).

“Hoje ganhei pela sexta vez o Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo Esportivo da CBJJE. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado a todos que torcem por mim. Tudo Nosso, Nada Deles! Vamos celebrar hoje, porque amanhã começa todo o sacrifício de novo. Manaus/Amazonas merece ser bem representada. Eu sou de Luta!!!!”, postou o hexacampeão em seu perfil na rede social Facebook.

Copa dos Campeões da FAJJE

Além de ser atleta e professor, Luis Neto é presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Esportivo (FAJJE). A entidade realiza no dia 3 de agosto, no ginásio Bergão, em Manaus, a Copa dos Campeões Gi e No Gi, para atletas de todas as idades e faixas do masculino e feminino. As inscrições custam R$ 50 (um evento) e R$ 80 (dois eventos). Informações: (92) 99117-5444 ou 3088-7710.

