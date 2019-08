Times amazonenses estreiam na Copa Verde com o pé esquerdo

Trio de amazonenses voltou para casa sem nenhum resultado positivo, tendo dura missão em casa | Foto: Desirée Souza

Manaus - O Amazonas não começou bem na Copa Verde. Em especial, o Manaus - que vinha embalado com a classificação para a Série C do Brasileirão de 2020. Por conta disso, era esperado um passeio do clube contra o Sobradinho (DF). Entretanto, o time nortista pouco inspirado foi surpreendido pela equipe adversária, e volta para Manaus com uma desvantagem de 3 gols, após perder de 4x1. Os outros times amazonenses na competição, Fast e Nacional, também não conseguiram vitórias.

O Manaus poupou o time para o duelo decisivo pelas semifinais da Série D e ainda assim abriu o placar contra a equipe do Sobradinho, com gol de Evair, aos 3 minutos de jogos, para delírio dos amazonenses.

Entretanto, a equipe do Distrito Federal empatou aos 14 minutos, realizando outros gols aos 41 e 47 do primeiro tempo. Aos 40 do segundo tempo o quinto gol da partida balançou a rede amazonense.

Elenco do Sobradinho comemora a goleada histórica, que lhe dá larga vantagem para o duelo de volta | Foto: Ricardo Botelho

O duelo decisivo ocorre na próxima quarta-feira (31), às 20h (horário Manaus), em jogo a ser realizado na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Quem vencer encara a equipe do Paysandu, do Pará, em duelo válido pelas oitavas de final da competição.



O Manaus FC não perdia por mais três gols de diferença desde maio de 2015, quando o Nacional venceu por 5 a 1. O período engloba tanto o Campeonato Amazonense quanto a Série D do Brasileiro, Copa do Brasil e até Copa Verde.

Para o zagueiro Patrick Borges, o time amazonense não merecia o placar elástico. ''Foi um jogo controlado até uma certa parte. Por desatenção do time nos gols do adversário, obtiveram esse placar. Mandamos no jogo o tempo inteiro, posse de bola e outros, com eles sendo melhor nos detalhes, muito em conta da falta de entrosamento'', disse.

O zagueiro acredita na reação da equipe amazonense, mesmo com a larga vantagem. ''Além disso, pegamos o goleiro em um dia inspirado, o que dificultou nossa reação, com os adversários se aproveitando de contra-ataques. Tenho certeza que o placar é reversível, conhecendo a qualidade de nossa equipe, que é muito superior. Infelizmente, nem sempre o melhor vence, pois merecíamos ganhar'', finalizou.

O Fast

Outro que saiu com um enorme prejuízo foi o Fast clube. Irreconhecível, o tricolor de aço perdeu por 3x0 para o Ypiranga, do Amapá, com gols de Aldair, Dhonata e Greick, após o Fast ter o volante Jussan expulso ainda no primeiro tempo.

O Fast sofreu com seus jogadores. Ou melhor, com a falta deles. Thiago Bigo está lesionado e os volantes Juninho e Juninho junto com o atacante Caíque, não foram regularizados a tempo, mas devem estar aptos para a partida de volta, em Manaus.

Para o treinador do Fast, Darlan Borges, o time sofreu com várias infelicidades para ter o resultado adverso. ''O time começou bem o jogo. A expulsão do nosso jogador mudou completamente o jogo. Mesmo com um a menos, suportamos bem a pressão. Os últimos dois gols, sofridos já no final da partida, foi por falta de perna já. As substituições não fizeram o efeito esperado, prejudicando o nosso jogo'', finalizou o treinador.

O duelo decisivo ocorre na próxima quinta-feira (1º), na Arena da Amazônia, às 20h (horário local). Por não haver vantagem de gol fora de casa, qualquer vitória por 3 gols de diferença leva a decisão da vaga para os pênaltis. Quem avançar no confronto enfrentará o Atlético (AC) nas oitavas de final.

O Nacional

O Naça foi o que melhor se saiu nessa primeira rodada, mas ainda assim poderia ter feito mais. O time abriu 1x0, com gol de Paulinho, em bela jogada criada pelo time durante um apagão da defesa acreana.

Quando o Nacional jogava com um a mais, após expulsão de Mandin, o Humaitá chegou ao gol de empate. Em rara jogada, Cristiano empatou o jogo. Após isso, os times estavam sofrendo na parte física, se satisfazendo com o empate.

Paulinho, autor do gol pelo Nacional, em duelo que acabou 1x1 | Foto: Manoel Façanha/Jornal Opinião

Paulinho, autor do gol do Nacional, viu o resultado como aceitável, tendo em vista as condições do jogo. ''Para um jogo fora de casa, é um resultado razoável. Fica um estranho porque tínhamos o jogo na mão e, após descuidos, o adversário entrou na partida - chegando ao empate no resultado final. Após corrigirmos o erro, creio que não sofreremos isso novamente'', disse ele.

Para ele, o grupo deve seguir realizando o que vem sendo passado nos treinos, para que obtenham um bom desempenho. ''É continuar fazendo o trabalho que vem sendo realizado, e as coisas continuarão dando certo'', finalizou Paulinho.

Edição: Isac Sharlon

