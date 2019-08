Sejusc atende mais de 200 na Vila Olímpica de Manaus

Manaus- As Secretarias de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel) e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realizaram na manhã desta quinta-feira (25), dentro da Vila Olímpica de Manaus, o atendimento de mais de 200 pessoas com a emissão de Registro Geral (RG/Carteira de Identidade).

Atletas do interior que estão em Manaus por conta dos Jogos Escolares do Amazonas 2019 (JEAs), moradores das adjacências também foram beneficiados.

“Muitos de nossos jovens têm dificuldades de adquirir até a certidão de nascimento, no interior do estado. E assim também é com os demais documentos. Aproveitamos a vinda deles e pedimos ajuda da Sejusc para oferecer mais essa ajuda a eles. Nosso Governo está onde as pessoas estão”, comentou o titular da Sejel, Caio André de Oliveira.

O estudante Daniel Nicolas, 12, que faz o quinto ano do ensino fundamental, já estava ansioso para ter o RG. Sabendo que poderia tê-lo a partir da ação na Sejel, não perdeu tempo e veio com a mãe. “Já tinha um tempo que queria retirar meu RG, mas não dava. Como estava perto de casa, viemos e conseguimos sair com o documento”, disse Nicolas.

Segundo a mãe, Silvana Silva de Souza, 36, foi uma excelente oportunidade. “A gente trabalha e nem sempre consegue tempo para fazer isso, mas sabe que é necessário. Soube hoje pela manhã do serviço, e corremos para cá. Foi rápido, ótimo atendimento, e agora ele já tem a identidade”, destacou ela.

Quem também aproveitou o serviço foi o adolescente Pedro Rafael, 17. Ele teve conhecimento da ação através das redes sociais e compareceu para retirar a 1ª via do documento. “Eu vi pela internet e vim para a Vila Olímpica aproveitar, ainda mais que saiu na hora. Acho que é um serviço essencial de cidadania e que ajudou muita gente aqui hoje”, destacou.

O Departamento de Juventude da Sejel realiza, desde os primeiros dias de competições do JEAs, diversas atividades para quem veio a Manaus para disputar os jogos.

*Com informações da assessoria

