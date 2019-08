Brasil volta a vencer no handebol feminino e no vôlei de praia

Brasileiros seguem com 100% de aproveitamento | Foto: Alexandre Loureiro/COB

A participação brasileira nos Jogos Pan-americanos Lima 2019 nesta quinta-feira (25) envolveu atletas de quatro modalidades diferentes: boliche, handebol, squash e vôlei de praia. O saldo foi positivo para as modalidades olímpicas, nas quais o Time Brasil segue com 100% de aproveitamento.

Vôlei de praia

Após derrotarem uma dupla da Costa Rica em sua estreia, Oscar e Thiago passaram pelos uruguaios Vieyto e Cairus: 21/16 e 21/14, em 29 minutos. A parceria fez um jogo muito consistente e cedeu apenas quatro pontos em erros ao adversário. O detalhe curioso do jogo envolve a pontuação dos brasileiros: 14 pontos para Thiago, 14 para Oscar e outros 14 em erros dos adversários.

No feminino, a segunda vitória na competição de Ângela e Carol Horta foi sobre as chilenas Rivas e Mardones: 21/16 e 21/19, em 31 minutos. Diferentemente dos homens, as brasileiras encontraram maiores dificuldades diante de suas rivais, sobretudo no segundo set. Carol Horta fez 18 pontos e Ângela, 14.

Handebol feminino

Diante da frágil seleção canadense, o Brasil preservou parte das titulares e deu rodagem a jogadoras mais jovens, como a goleira Renata Arruda e a ponta direita Adriana Cardoso: vitória por 41 a 12, com dez gols de Adriana (100% de aproveitamento nos arremessos).

A equipe brasileira já está classificada para a próxima fase, enfrenta Porto Rico para garantir o primeiro lugar do Grupo A e deve ter pela frente os Estados Unidos na semifinal.

Boliche

Primeiro dia de competição nas duplas femininas e masculinas. Stephanie Martins e Roberta Rodrigues terminaram em 11° lugar, com 2.263 pontos (média Stephanie: 194 / média Roberta: 183,2).

Já os homens, após seis rodadas, somaram 2.359 pontos: 12° lugar para Bruno Costa (média de 198,2) e Marcelo Suartz (média de 195). A decisão dos medalhistas sai no dia 27, após o segundo dia de disputas.

Squash

Os dois brasileiros na chave de simples masculina foram derrotados logo na estreia da competição. Pedro Mometto perdeu por 3 a 1 para Shawn Delierre (Canadá): 12/10, 13/11, 6/11 e 11/4, em 47 minutos. Já Diego Gobbi levou o jogo até a quinta parcial contra Junior Henríquez Franco (Guatemala), mas acabou eliminado: 11/7, 12/10, 8/11, 9/11 e 11/8, em 66 minutos.

