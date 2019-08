Duelo decisivo: Veja onde assistir o jogo entre Manaus e Jacuipense

A organizada se reúne para apoiar o clube nos jogos em casa | Foto: Divulgação

Manaus - O Manaus FC se prepara para o duelo de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D, onde busca o inédito título da divisão, após eliminar o Caxias do Sul (RS) e garantir o acesso para a Série C.

Como o primeiro jogo será realizado na casa da Jacuipense, na Bahia, o EM TEMPO preparou uma lista para você que deseja acompanhar o duelo, em meio as torcidas organizadas do clube, que prepararam uma grande festa.

Torcida Organizada Gavirmãos

Festa preparada pela organizada, a ser realizada na sede do clube | Foto:

Para as semifinais contra a Jacuipense, a organizada preparou uma grande festa. Em parceria com o Esporte Manaus e a Manaus Society, a Gavirmãos preparou um evento especial, onde transmitirá o jogo de ida do Gavião, a ser realizado na nova sede da organizada, a partir das 13h, no Manaus society, localizado na avenida Autaz Mirim, próximo a bola do Armando Mendes, zona Leste de Manaus.

No local, comidas e bebidas serão vendidas, além de uma programação especial, tais como a loja oficial da organizada e a bateria da mesma, prometendo animar a festa. De acordo com a organização, é preferível que quem for ao evento use branco.

Torcida Jovem Manaus

Festa preparada pela organizada, a ser realizada na sede do clube | Foto: Divulgação

Para o jogo do acesso, a TJM também organizou a sua festa, a ser realizada no Bar do Smith, na praça de alimentação do Manoa, onde telões serão disponibilizados para a transmissão do jogo contra a Jacuipense, válido pela partida de ida do campeonato brasileiro da Série D.

No domingo, a partir das 14h, a organizada espera os torcedores para fazerem a festa, em apoio ao clube amazonense. Interessados entrar pelos números (92) 99115-1792 ou (92) 99136-9633.

De acordo com os organizadores, a organizada espera todos para uma grande festa. “O local será aberto a todo o público, pedimos apenas que quem se deslocar a nossa festa, preferencialmente use a cor verde, padrão de nossa torcida.

Duelo decisivo

O Manaus FC dará inicio as semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D. No sábado, a equipe começa a batalha de 180 minutos. O primeiro palco da decisão é a Bahia, onde a equipe enfrenta a Jacuipense, no estádio Eliel Martins, a partir das 14h, horário local, no dia 28.

Para o duelo de volta, o Manaus FC espera lotar novamente a Arena da Amazônia, tendo em vista os mais de 44 mil que apoiaram o clube no último jogo, para sacramentar a classificação para a final, contra Brusque ou Ituano. O jogo de volta ocorre a partir das 17h, horário local, no próximo dia 3.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!:

Tite convoca Seleção Brasileira no dia 16 com foco em amistosos