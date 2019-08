Manaus Futebol Clube anuncia reforço para a Copa Verde

O meia Diogo Peixoto jogou pelo Treze no último Campeonato Paraibano | Foto: Reprodução / Internet

Manaus - Após derrota esmagadora por 4x1 para o Sobradinho, do Distrito Federal, em duelo pela partida de ida da Copa Verde, o Manaus anunciou um reforço para a sequência da competição, que pode acabar no próximo jogo.

O contratado da vez foi o meia Diogo Peixoto, que jogou pelo Treze no último Campeonato Paraibano. O atleta já está treinando com os atletas que não viajaram para Brasília (DF), no duelo contra o Sobradinho.

O atleta de 31 anos mostrou a gratidão em assinar com o clube. “Fico feliz pelo convite, de vestir a camisa do Manaus, representar a equipe nesta Copa Verde. Espero ajudar e contribuir com meus companheiros nessa competição, que é muito difícil. Estou aqui para somar e ajudar. A expectativa é grande para estrear e poder corresponder dentro de campo”, disse o novo reforço do tricampeão amazonense.

Fechando lacunas

O jogador desembarca em Manaus após o clube perder o volante Jean Carlos, que alegou problemas pessoais para rescindir o contrato e posteriormente fechou com o Goiás para a disputa do Brasileirão de Aspirantes e da Copa Verde.

A situação, de acordo com o presidente de honra, Luis Mitoso, não passará em branco. “Estamos avaliando com o setor jurídico para ver a melhor opção. Por ora, estamos apenas analisando a situação”, finalizou ele, em exclusiva ao EM TEMPO.

