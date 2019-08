‘Estou pronto para a batalha de domingo’, diz Dolem, após susto

Manaus - O jogador Diogo Dolem, que sofreu uma concussão, após um chute na cabeça, durante partida de volta contra o Caxias, pelas quartas de finais do Campeonato Brasileiro da Série D, e chegar a sair imobilizado de ambulância, tranquilizou os torcedores do clube e disse estar pronto para o duelo do próximo domingo (28), contra a Jacuipense (BA).

O jogador se colocou à disposição do técnico Farjado, após o susto. “Já estou treinando regularmente e pronto para a batalha de domingo”, explicou ele.

O atleta afirmou que apesar do acidente, ele saiu sem maiores sequelas da concussão. “Foi uma pancada muito forte, nunca havia passado por uma situação dessa. Foi um susto muito grande mas graças a deus estou bem”, disse Dolem.

O camisa 7 do Manaus afirmou que os momentos posteriores a sua saída do campo foram de apreensão, até a concretização do acesso. “Não estava conseguindo acompanhar a partida, por conta das minhas condições, onde me proibiram de pegar celular, foram momentos de apreensão e agonia, sem notícias”, relatou o jogador.

Dolem terminou relatando que soube do acesso por conta da equipe médica, pois estava incomunicável. “O doutor chegou me informando que estávamos vencendo por 2x0, o que me tranquilizou ainda mais, conosco fazendo o terceiro gol e sacramentando a goleada e o acesso”, finalizou ele.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Manaus Futebol Clube anuncia reforço para a Copa Verde