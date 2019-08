Time Brasil disputa as maratonas neste sábado (27) no Pan de Lima

Uma das provas mais tradicionais do atletismo, a maratona será disputada neste sábado (27), nos Jogos Pan-americanos de Lima, no Peru. E o Time Brasil vai em busca das medalhas nas disputas masculina e feminina. Entre as mulheres, que largam às 10h30 (de Brasília), são duas representantes: as paulistanas Valdilene dos Santos Silva e Andreia Aparecida Hessel. Entre os homens, que largam às 11h30 (de Brasília), o Brasil conta com o pernambucano Wellington Bezerra da Silva. As largadas e chegadas serão no Parque Kennedy.

Locais da largada e chegada Valdilene chega nos Jogos Pan-americanas com a marca de 2h32m01, obtida em Frankfurt (ALE), em outubro de 2018. Andreia conseguiu 2h34m55 na Maratona de Nagoya (JAP), em março do ano passado. As duas atletas fizeram a preparação final no Camping Internacional de Treinamento de Fundo, entre junho e julho, na altitude de 2.500m de Paipa, na Colômbia. A iniciativa foi uma parceria da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB), com recursos da Lei Agnelo Piva.

“O objetivo é buscar a medalha, dando continuidade às conquistas de nossas atletas, como a bicampeã Adriana Silva, minha grande inspiração e amiga”, disse Andreia, que fará sua estreia em Jogos Pan-americanos.

No masculino, Wellington fez sua preparação em Santana do Parnaíba (SP). Conhecido como Cipó, ele obteve a vaga no Pan ao completar a Maratona de Hamburgo (ALE), em 2h13m34, em abril deste ano. “Estou muito feliz por representar o Brasil nos Jogos Pan-americanos. Comecei a correr em 2007 inspirado pela medalha de ouro que o Franck Caldeira ganhou na Maratona no Pan do Rio de Janeiro. Meu sonho é representar bem o Brasil e subir ao pódio”, afirmou o maratonista.

Na história da maratona nos Jogos Pan-americanos, o Time Brasil soma 14 medalhas, sendo oito de ouro, duas de prata e quatro de bronze.

