Flamengo busca garantia futura antes de selar venda de zagueiro

Perto de selar a venda de Léo Duarte para o Milan, o Flamengo ainda busca garantias para uma transferência futura do zagueiro, antes de liberá-lo. O clube carioca deseja manter um percentual de direitos econômicos do defensor. As informações são do portal "UOL".

O Rubro-Negro acredita que por ainda ser jovem, Léo Duarte poderá render novos retornos financeiros caso seja valorizado na Europa. O jogador tem 23 anos.

Para ter contratar o zagueiro, o clube italiano está disposto a pagar cerca de 11 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões). O Flamengo tem 50% de seus direitos, o que irá gerar cerca de R$ 23 milhões - outros 40% são do Desportivo Brasil, clube que o revelou, e 10% do próprio jogador.

