Triatlo garante primeiras medalhas do Brasil no Pan-Americanos

Saíram as duas primeiras medalhas do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima. E a conquista foi ao melhor estilo. Com direito a dobradinha brasileira no pódio, Luisa Baptista faturou o ouro no triatlo feminino, com o tempo de 2h00m55s na corrida. A prata foi para Vittoria Lopes, que fechou a prova em 2h01m27s. Completou o pódio a mexicana Cecilia Perez, com 2h02m07s.

Vittoria, atual 32ª do ranking, liderou boa parte da prova e acabou ultrapassada por Luisa (49ª) perto da linha de chegada. A medalha de bronze foi para o México com Cecilia Pérez (2h02m07s).

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Flamengo busca garantia futura antes de selar venda de zagueiro