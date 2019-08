Brasil conquista segundo ouro no Pan na patinação artística feminina

O Brasil conquistou mais um ouro no Pan-Americano de Lima. A jovem Bruna Wurts, de apenas 18 anos, superou a argentina Giselle Soler, que buscava o bicampeonato pan-americano, e ficou com o primeiro lugar, pela primeira vez no feminino. A brasileira é a atual campeã dos Jogos Sul-Americanos, que foi disputado em Cochabamba, no ano passado.

A grande rival de Bruna na disputa era a argentina Giselle Soler, que havia saído na frente ontem, no programa curto. Na apresentação de hoje, no entanto, Soler teve uma queda, o que prejudicou a sua nota total: 92.15. A atleta saiu muito decepcionada e chegou a chorar. A queda custou a medalha de ouro.

Esta é a décima primeira medalha do Brasil na patinação em Jogos Pan-Americanos, a quinta de ouro. O gaúcho Marcel Sturmer foi tetracampeão entre 2003 e 2015. Outra esperança de medalha na modalidade é Gustavo Casado, que terminou a fase qualificatória em quarto.

