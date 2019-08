Barcelos é campeão do Voleibol infantil feminino dos Jogos Escolares

A equipe de voleibol feminino infantil da Escola estadual Padre João Badalotti do município de Barcelos foi a campeã dos JJEAs | Foto: Mauro Neto/Sejel

A equipe de voleibol feminino infantil da Escola estadual Padre João Badalotti do município de Barcelos (distante 401 quilômetros de Manaus) foi a campeã dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs) após vencer o time do Centro Educacional La Salle por 2 sets a 1 na manhã deste sábado (27), na quadra da Vila Olímpica, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.



“Foi um jogo sensacional, as meninas buscaram o placar e são campeãs merecidamente. É isso que queremos quando fomentamos o esporte no interior, que haja desenvolvimento em todos os municípios e que descubramos potencial em cada canto, pois o Amazonas é rico também de bons atletas”, afirmou o titular da Sejel, Caio André de Oliveira, que acompanhou as finais e premiou as equipes.

O voleibol infantil feminino de Barcelos está em crescimento continuo, e a prova mais clara disso é a chegada do time nas duas últimas finais do JEAs. Em 2017, a equipe ficou em terceiro lugar; em 2018, perdeu para o La Salle e ficou com a prata. Hoje, as jogadoras desbancaram as antigas campeãs, deram um show nas quadras e mostraram que o interior também tem potência no esporte.

Emocionada, a chefe da delegação, Sandra Leite, destacou o quanto foi difícil chegar às finais, mas que o ouro coroou a superação.

“As meninas foram guerreiras, conseguiram um grande feito. Nós temos treinado com recursos básicos, não é a mesma estrutura que escolas da capital, inclusive as particulares. Temos muito a agradecer ao secretário Caio, e ao prefeito, que acreditou nas meninas e no esporte. É um misto de sentimentos, eu joguei vôlei e sei o quanto isso é importante na vida dessas alunas. O ouro é um presente para elas pelo esforço”, disse Sandra.

Presente na quadra e torcendo pelo time, o prefeito de Barcelos, Edson Mendes, parabenizou a equipe. “O esporte é muito importante na sociedade. Ele resgata o jovem do caminho do mal e o leva para o caminho do bem. Acreditamos no esporte e acreditamos nos alunos, provamos isso quando sediamos o Polo Um do JEAs. Hoje essas meninas são campeãs pelo seu esforço e por ter uma administração municipal com olhar voltado para o esporte, que faz investimento e acredita nos atletas”, pontuou.

A capitã da equipe, Mariza Lopes, 14, que amargou a derrota no ano passado, falou que a revanche foi merecida. E que venha o regional dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ). “Foi uma partida dramática, igual ao ano passado: vencemos o primeiro, perdemos o segundo. Mas o último set foi diferente esse ano, pois nós que viramos e vencemos”, explicou. “É claro que estamos felizes, estávamos há três anos em busca disso. Agora, o objetivo é focar e vencer no JEJ regional” concluiu.

A competição é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), em parceria com a Secretaria de Educação (Seduc-AM).

*Com informações da Assessoria de Comunicação

