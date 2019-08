Brasil vence os Estados Unidos, atuais campões do mundo no Basquete

A vitória sobre os Estados Unidos, maior potência da modalidade, colocou o Brasil na liderança da competição | Foto: Divulgação

Foram realizadas nesse sábado (27) as primeiras rodadas da fase preliminar do torneio de basquete 3x3 dos Jogos Pan-americanos Lima 2019. O Coliseo Eduardo Debói foi o palco das disputas da nova modalidade olímpica, que também faz sua estreia na competição continental. Representado no masculino e no feminino, o Brasil fez bonito.

A equipe masculina teve 100% de aproveitamento e derrotou a República Dominica por 22 a 13 e os Estados Unidos, atuais campeões mundiais por 20 a 19. Já o feminino, venceu uma, contra a Venezuela, por 22 a 20, e foi derrotada pela Republica Dominicana por 16 a 14 e Estados Unidos por 21 a 7

A vitória sobre os Estados Unidos, maior potência da modalidade, colocou o Brasil na liderança da competição e encheu o time de moral. “Assistimos todos os jogos deles no mundial da Holada, anulamos os pontos forte deles e nos concentramos nos mínimos detalhes para chegar na vitória. Fomos superiores a eles”, afirmou Jefferson Socas.

“O saldo do primeiro é muito positivo. É sempre bom ganhar dos Estados Unidos no basquete. Fizemos o nosso dever de casa e ganhamos dos favoritos, o que nos dá uma tranquilidade a mais. Vamos em busca de mais três vitórias para terminar em primeiro”, afirmou William Weihermann.

O Brasil volta à quadra neste domingo para o encerramento da primeira fase. No masculino os confrontos são os seguintes: Brasil x Venezuela (16h30), Brasil x Porto Rico (20h30) e Brasil x Argentina (23h). Já o feminino joga contra a Argentina (18h30) e o Uruguai (22h).

De acordo com o regulamento, na fase inicial as equipes jogam entre si, em turno único, e os quatro melhores classificados avançam à semifinal (1º colocado x 4º colocado e 2º colocado x 3º colocado). Os dois vencedores da fase semifinal disputam o título, enquanto os perdedores definem a terceira e quarta posições.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Triatlo garante primeiras medalhas do Brasil no Pan-Americanos