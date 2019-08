Promessa do AM, ‘Tubinha’ é campeão mundial de jiu-jItsu esportivo em

Evento foi realizado em SP no sábado (27) | Foto: Divulgação

São Paulo - Seis anos de idade e um talento fora de série. O pequeno lutador amazonense Leno Henrique Cabral Sousa, o “Tubinha”, conquistou pela primeira vez o título de campeão mundial de jiu-jItsu esportivo. Os combates do Infantil aconteceram nesse sábado (27), no ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São Paulo.

Tubinha é atleta da academia White House Brazilian Jiu-JItsu School, franquia liderada pelos professores Diogo Dutra, Ricardo Amaral e Alcenor Alves e que tem uma filial no bairro do São José 2, na Zona Leste de Manaus. O guerreirinho dos tatames é faixa cinza e competiu na categoria até 21 kg.

“Ele fez três combates na sua categoria e venceu todos os adversários. A família está muito feliz pela conquista do título mundial. É a coroação de um ano em que ele já tinha vencido também o Campeonato Brasileiro da CBJJ”, contou o pai Welton Sousa, o “Tubarão”, lateral-esquerdo do Manaus FC.

Leno Henrique é considerado um talento raro na equipe White House e tem acompanhamento técnico à altura da sua capacidade. Seus treinos são puxados pelo professor Alcenor Alves. Além do título brasileiro e mundial, Tubinha foi eleito ano passado o melhor atleta do Amazonas em sua categoria.

