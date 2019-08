De olho no título: boa fase do Manaus FC atrai torcedores amazonenses

Lideres da organizada em festa preparada na Arena da Amazônia, preparados para apoiar o Manaus FC | Foto: Divulgação

Manaus - O futebol amazonense respira, e principalmente os torcedores amazonenses. Com o bom momento vivido pelo Manaus FC, já na Série C do Campeonato Brasileiro de 2020, o clube vem contagiando milhares de torcedores amazonenses, principalmente os 44.121 que assistiram a goelada de 3x0 sobre o Caxias do Sul (RS) na Arena da Amazônia, em Manaus.

O jogo teve recorde de público para times da região e o número é maior do que os registrados em jogos sediados na capital pela Copa do Mundo de 2014.

Com tamanha aceitação de público, os torcedores locais começam a mostrar interesse pelo futebol local. Embalados pela alta do time do Amazonas, duas torcidas organizadas buscam apoiar o clube nesse novo momento. Assim, surgem a “Torcida Jovem Manaus” (TJM) e a “Gavirmãos”, que apoiam o clube em todos os jogos na capital.

As organizadas: Gavirmãos

A organizada ganhou força após uma derrota que sacramentou a eliminação da Série D de 2018, como contou William Barros, um dos fundadores. “O meu amor surgiu de verdade após a derrota para o Imperatriz. Fiz a promessa de não reclamar das condições do nosso time, campeonato ou federação. Prometi me doar 100% para poder dizer que tentei, e hoje, após o acesso, posso dizer que além de tentar, eu consegui, eu sou a história viva”.

Torcida preparando uma festa em apoio ao clube do Manaus FC | Foto: Divulgação

A organizada, que iniciou com cinco torcedores, cresceu e ganhou adeptos, como explica Barros. “Hoje somos um grupo bem fechado, aproximadamente 70 membros. Nos mantemos a base de vendas de camisas e outros artigos com a marca Gavirmãos - o que permite que tenhamos a organizada funcionando para apoiar o clube”, explicou Willian.



Loucuras

O fundador comenta que, como todo torcedor apaixonado, também já fez loucuras pela equipe. “A primeira loucura foi encontrar loucos como eu, que se doassem ao máximo. Por muitos jogos éramos apenas cinco pessoas gritando e pulando juntas”, relatou ele.

Ao longo do amazonense, outras loucuras também foram feitas pelo esquadrão. “Fretamos um ônibus sem grana nenhuma para irmos a Manacapuru, na esperança de conseguir o dinheiro lá no estádio, com afiliados, e conseguimos o valor. Por várias vezes pulamos muros, quando não tínhamos grana para o ingresso”, contou o torcedor.

E em duelos importantes, os torcedores da Gavirmãos fizeram o máximo para atrapalhar o adversário. “Pela Copa do Brasil, fizemos uma barreira humana para atrasar a entrada do adversário no estádio. Além disso, fomos de madrugada receber os jogadores rivais no aeroporto e passamos a madrugada soltando rojões na frente do hotel.

Promessa de joelho foi paga pelo torcedor, após o duelo contra o Caxias | Foto: Divulgação

Com o acesso para a Série C, os torcedores não podiam parar com as loucuras. “Por último, com o acesso, nosso membro fez a primeira tatuagem do Manaus FC - para cumprir uma promessa que fez pelo acesso. Além disso, um membro nosso, já no apagar das luzes, também cumpriu a promessa. Após a classificação, a arena completamente foi cruzada por ele de joelhos, para agradecer ao acesso”, finalizou.



O jogo do acesso

Para as semifinais contra a Jacuipense, a organizada preparou uma grande festa. Em parceria com o Esporte Manaus e a Manaus Society, a Gavirmãos organiza um evento especial, que transmitirá o jogo de ida do Gavião - a ser realizado na nova sede da torcida, a partir das 13h, no Manaus Society, localizado na avenida Autaz Mirim, próximo à bola do Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.



Evento preparado pela organizada, para o evento decisivo contra a Jacuipense | Foto: Divulgação

No local, comidas e bebidas serão vendidas, além de uma programação especial, tais como a loja oficial da organizada e a bateria da mesma, prometendo animar a festa. De acordo com a organização, é preferível que quem for ao evento use branco.

Torcida Jovem Manaus



Torcida Jovem Manaus durante jogo do Manaus FC | Foto: Divulgação

Para o grupo, o duelo decisivo, mesmo que fora de casa, é de extrema importância. “A expectativa é que o Manaus consiga um bom resultado lá fora para que possa vir com a vantagem para o jogo decisivo em casa”, disseram os organizadores.

Na última partida em Manaus, pelo jogo do acesso, a TJM também organizou uma festa, prevista para ser realizada no Bar do Smith, localizado na praça de alimentação do conjunto Manôa, no bairro Cidade Nova, Zona Norte, onde telões serão disponibilizados para a transmissão do jogo contra a Jacuipense, válido pela partida de ida do campeonato brasileiro da Série D.

Neste domingo, a partir das 14h, a organizada espera os torcedores para dar início à festa em apoio ao clube amazonense. Interessados em participar do movimento podem entrar em contato pelos números: (92) 99115-1792 ou (92) 99136-9633.

De acordo com os organizadores, a torcida está de braços abertos. “O local será aberto a todo o público. Pedimos apenas que, quem se deslocar à nossa festa, preferencialmente use a cor verde - padrão de nossa torcida.

Duelo decisivo

Festa preparada para a organizada, para duelo válido pela semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D | Foto: Divulgação

Em paralelo a tudo isso, o Manaus FC se prepara para as semifinais da Série D. No sábado, a equipe começa a batalha de 180 minutos. O primeiro palco da decisão é a Bahia, onde a equipe enfrenta a Jacuipense no estádio Eliel Martins, a partir das 14h (horário local), hoje.

Para o duelo de volta, o Manaus FC espera lotar novamente a Arena da Amazônia, tendo em vista os mais de 44 mil que apoiaram o clube no último jogo, para sacramentar a classificação para a final, contra Brusque ou Ituano. O jogo de volta ocorre a partir das 17h (horário local), no próximo dia 3.

