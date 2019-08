Jogos dos Servidores revela primeiros campeões em Manaus

Os primeiros campeões desta edição dos Jogos dos Servidores foram revelados nesse sábado (27), com as disputas de natação, no Clube Municipal, bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus. Das seis provas disputadas, quatro foram vencidas pela organizadora dos jogos, a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), que venceu nos 50 metros e revezamento 4x25 metros feminino e 100 metros e revezamento 4x25 metros masculino.

O evento esportivo não era realizado há três anos e esta edição reúne, aproximadamente, 2 mil servidores de 19 secretarias, o que foi destacado pelo secretário da Semjel, João Carlos. “Seguindo exatamente o que o nosso prefeito Arthur Virgílio Neto sempre nos orienta, fazer com que cada servidor esteja trabalhando satisfeito e se sentindo valorizado, este é o momento em que eles são os personagens e podem se integrar uns aos outros, pelo fato de trabalharmos para um mesmo órgão, a Prefeitura de Manaus”, ressaltou.

Primeiro campeão da 8ª edição dos Jogos dos Servidores, o professor Átila Paiva, 37, representante da Semjel, venceu a prova dos 100 metros. “Os jogos são um excelente evento realizado pela Prefeitura de Manaus e é primordial para a integração do servidor. Onde a gente pode ver todas as secretarias reunidas, integrando, confraternizando e unindo o servidor. Na prática a prefeitura é uma só e esse é um momento de reunir a todos e agradecer a realização desses jogos, pois é magnífico”, declarou.

As disputas de natação ocorreram no Clube Municipal, bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus. | Foto: João Paulo Gonçalves/Semcom

Já pelo feminino, a primeira campeã também foi da Semjel, a professora Roberta Lima, 39, venceu a prova de 50 metros. “Participar dos jogos é uma mistura de emoções porque nós servidores quando estamos no trabalho nem nos preparamos tanto, mas como é um incentivo da Prefeitura de Manaus a gente participa e motiva uns aos outros. Tem alguns ex-atletas que participam dos jogos e reacende aquela chama pra voltar a treinar e se manter em forma”, afirmou.

Tênis de Mesa

As disputas do tênis de mesa dos Jogos dos Servidores também foram realizadas na tarde deste sábado, 27, na Vila Olímpica de Manaus, Dom Pedro, zona Centro Oeste. E mais uma vez a Semjel saiu como a vencedora das disputas. Pelo feminino, Amanda Marques foi a campeã e pelo masculino Luiz Felipe Maciel.

Futebol Society

Neste domingo (28), pela manhã, inicia a fase eliminatória do futebol society da categoria master masculino, da 8ª edição dos Jogos dos Servidores promovida pela Prefeitura de Manaus. As disputas serão realizadas na escolinha oficial do Fluminense no Amazonas, a Guerreirinhos, no bairro Flores, zona Centro-Sul. Oito equipes irão se enfrentar pelas quartas-de-finais com os vencedores garantindo vaga nas semifinais



Resultados

Feminino



50 metros

1º lugar- Roberta Lima – Semjel



2º lugar - Adriana Carreira – Semjel

3º lugar - Tânia Regina – Semjel

Revezamento 4x25 metros

1º lugar - Semjel

Masculino



50 metros - Costas



1º lugar - Semsa



50 metros



1º lugar - Anderson Lima – Semsa

2º lugar - Átila Paiva – Semjel

3º lugar - Samuel Soares – Casa Militar

100 metros

1º lugar - Átila Paiva – Semjel

2º lugar - Samuel Soares – Casa Militar

3º lugar - Leonardo Silva – Casa Militar

Revezamento 4x25 metros



1º lugar - Semjel

2º lugar - Casa Militar

3º lugar - Semed





Tênis de Mesa

Feminino



1º lugar - Amanda Marques – Semjel



2º lugar - Francinete da Silva – Semed

3º lugar - Bruna Veloso – Manausprev

Masculino



1º lugar - Luis Felipe Maciel – Semjel



2º lugar - Fábio da Silva – Semed

3º lugar - Francisco Fernandes – Semed

3º lugar - Plínio César – Seminf

*Com informações da assessoria

