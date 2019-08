De pênalti, Jacuipense abre o placar e Manaus FC empata com golaço

Jogo deste domingo acontece na Bahia | Foto: Divulgação

Riachão do Jacuípe - Em duelo válido pela partida de ida da semifinal da Séria D do Campeonato Brasileiro, o Manaus FC encara a Jacuipense, na tarde deste domingo (28). O primeiro tempo terminou empatado em 1x1, no Estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, no estado da Bahia.

O time baiano marcou o primeiro gol da partida em um pênalti batido por Thiago de Lima aos 27 minutos do primeiro tempo. No entanto, Hamilton Soares deu o troco aos 42 minutos em um golaço chances de defesa para o goleiro baiano. Confira o vídeo do golaço:

O Manaus FC agora busca a vitória para jogar em vantagem na partida de volta, no próximo sábado (3), às 17h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Vaga na Semi

Para ter a chance de disputar a semifinal, o time amazonense sobreviveu a fase mata-mata ao conquistar quatro vitórias e dois empates. No último jogo pela Série D, no dia 20 de julho em Manaus, o Manaus FC venceu o Caxias do Sul por 3 a 0 na Arena da Amazônia, diante de 44.121 torcedores.

O público registrado foi superior aos dos jogos da Copa do Mundo de 2016 sediados em Manaus. Este ano, em todas as divisões do Campeonato Brasileiro, apenas Flamengo, Ceará e São Paulo colocaram mais torcedores que o Manaus FC em um estádio.

