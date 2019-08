Brasileira conquista medalha de bronze no mountain bike

A brasileira Jaqueline Mourão, 43 anos, conquistou neste domingo (28) medalha de bronze na final do mountain bike nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Essa foi a primeira medalha do Brasil neste domingo. O ouro foi para a mexicana Daniela Campuzano e a prata para atleta argentina Sofia Gomez.

A medalha de bronze é mais uma para a extensa trajetória da ciclista, que tem seis participações em olimpíadas e jogos de inverno.

Canoagem de velocidade

Nesta manhã, na final masculina da canoagem de velocidade, modalidade K4 500m, o Brasil chegou em sexto lugar com a equipe formada por Patrick Faustino, Edson Silva, Vagner Souta e Pedro Costa.

Quadro de Medalhas

Até o momento, o México lidera a competição com 18 medalhas (7 de ouro, 3 pratas e 8 bronzes). Os Estados Unidos aparecem em segundo com 14, sendo 5 medalhas de ouro, cinco de prata e 4 bronzes.

O Peru tem três ouros, duas pratas e três bronzes e aparece na terça posição. O Brasil está em quinto lugar no quadro com dois ouros, três pratas e quatro bronzes.

