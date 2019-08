Brasil é bronze por equipes na ginástica artística

A seleção brasileira feminina de ginástica conquistou na noite deste sábado, 27 de julho, a medalha de bronze na disputa por equipes, com 158.550 pontos, atrás somente de Estados Unidos (171.000) e Canadá (160.600) | Foto: Jonne Roriz/COB

A seleção brasileira feminina de ginástica conquistou na noite desse sábado (27), a medalha de bronze na disputa por equipes, com 158.550 pontos, atrás somente de Estados Unidos (171.000) e Canadá (160.600). De quebra, o Time Brasil ainda brigará por outras sete medalhas na segunda-feira, 29.

Sem Jade Barbosa, preservada para o Mundial de Stuttgart (Alemanha), que é classificatório olímpico, a equipe brasileira foi formada por Flávia Saraiva, Carolyne Pedro, Thais Fidelis e Lorrane Oliveira (competiu somente nas barras assimétricas).

O Brasil iniciou sua rotação no salto (41.500). Depois, nas barras assimétricas (40.100), a equipe brasileira teve como destaques Lorrane (14.000) e Carolyne (13.150), ambas classificadas para a final. Na trave (37.050), apesar de uma queda, Flavinha se colocou entre as oito melhores: 12.900. E, por fim, o solo (39.900) reservou belas apresentações de Flavinha e Thais, que asseguraram seus lugares na final do aparelho e do individual geral.

Neste domingo, 27, enquanto as meninas descansam, é a vez dos homens disputarem a final por equipes. O time brasileiro é formado por Arthur Zanetti, Arthur Nory, Francisco Barretto, Caio Souza e Luis Guilherme Porto.

Desempenho do Brasil por aparelhos:



Salto: 41.500

Barras assimétricas: 40.100

Trave: 37.050

Solo: 39.900

Barras assimétricas



Lorrane Oliveira – 4° lugar (14.000)

Carolyne Pedro – 6° lugar (13.150)

Trave



Flávia Saraiva – 6° lugar (12.900)

Solo

Flávia Saraiva – 3° lugar (13.800)

Thais Fidelis - 6° lugar (13.300)

Individual geral



Flávia Saraiva

Thais Fidelis



