Ciclista brasileiro nº 3 do mundo fica com a medalha de prata em Lima

O brasileiro Henrique Avancini chegou aos Jogos Pan-americanos Lima 2019 embalado por uma excelente temporada. Favorito ao ouro, o atual número 3 do ranking mundial teve que superar um pneu furado para conquistar a medalha de prata na prova de cross country de mountain bike disputada neste domingo (28), no Circuito Morro Solar, na capital peruana.

O mexicano Jose Arevalo ficou com o ouro e o chileno Martin Kossmann com o bronze. Arevalo venceu com o tempo total de 48min23s, três segundos mais rápidos que Avancini. Completou o pódio o chileno Martin Kossmann, que chegou a ultrapassar o brasileiro durante a troca de pneus.

A medalha teve um sabor especial para o atleta de 30 anos, natural de Petrópolis (RJ). “O meu objetivo era o ouro. No ciclismo como um todo temos um jejum de 60 anos sem um ouro. Cheguei em boa forma, fiz uma boa forma, mas essa são as adversidades e belezas do mountain bike ”, afirmou Avancini, que ainda competiu sem a suspensão traseira da bicicleta, rompida logo na largada.

Depois de furar o pneu, Avancini teve que percorrer cerca de 2,5km. “Competir é aprender, então tiro lições desse dia. Hoje larguei pelo ouro, tinha condições disso, mas a prata era o máximo disponível dentro das circunstâncias. O tempo e a energia que eu perdi andando furado até a área de apoio tornou o ouro inviável".

A prata de Avancini foi a segunda medalha do Brasil no ciclismo mountain bike neste domingo. Mais cedo, Jaqueline Mourão conquistou o bronze no cross country feminino, sagrando-se medalhista pan-americana aos 43 anos.

