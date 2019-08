Pan de Lima: brasileiros faturam prata e bronze no taekwondo

este sábado (dia 27), Talisca Reis (até 49kg) e Paulo Ricardo (até 58kg) conquistaram as medalhas de prata e bronze, respectivamente, no Ginásio Desportivo de Callao | Foto: Washington Alves/COB

O Brasil começou bem a disputa do taekwondo nos Jogos Pan-americanos de Lima, no Peru. Neste sábado (dia 27), Talisca Reis (até 49kg) e Paulo Ricardo (até 58kg) conquistaram as medalhas de prata e bronze, respectivamente, no Ginásio Desportivo de Callao. Neste domingo (28), a competição continua na capital peruana. Lutam pelo país, Edival Pontes (até 68kg) e Rafaela Araújo (até 57kg).



Neste sábado, Talisca iniciou a competição nas quartas de final. Ela derrotou a americana Monique Rodriguez, por 29 a 21. Na semifinal, a brasileira encarou a colombiana Andrea Ramirez. O combate foi duro, com vitória de Talisca por 3 a 1. Na final, a brasileira acabou superada pela mexicana Daniela Souza, num combate equilibrado, por 4 a 2.

“Estou bem contente por essa medalha, por trazê-la para o Brasil. Estamos mostrando que o taekwondo brasileiro pode ser uma potência mundial e que pode fazer bonito nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Estou muito feliz por ter chegado na final logo no meu primeiro Pan. Foram lutas difíceis, poderia ter conquistado o ouro, mas estou feliz com a prata”, disse Talisca.

No masculino, Paulo Ricardo, bronze no Mundial deste ano, também começou a competição nas quartas de final. Ele derrotou Heiner Oviedo, da Costa Rica, por 30 a 10. Nas semifinais, porém, acabou superado pelo argentino Lucas Guzman, por 7 a 6. Na disputa pela medalha de bronze, ele venceu o colombiano Jeferson Ochoa, por 13 a 11.

“Estou bastante feliz, tive uma luta acirrada na disputa pelo bronze, mas consegui a vitória. Por um detalhe acabei derrotado na semifinal. Mas esse bronze me deu pontos importantes para o ranking olímpico e tenho mais competições este ano para seguir na caminhada em busca da vaga em Tóquio”, afirmou o brasileiro.

Programação:

- Domingo (28 de julho):

16h10 – Preliminar masculino (até 68kg) e feminino (até 57kg)

18h30 – Repescagem e semifinais masculino (até 68kg) e feminino (até 57kg)

20h10 - Finais masculino (até 68kg) e feminino (até 57kg)

- Segunda-feira (29 de julho):

11h – Preliminar masculino (até 80kg e acima de 80kg) e feminino (até 67kg e acima de 67kg)

16h30 – Semifinais masculino (até 80kg e acima de 80kg) e feminino (até 67kg e acima de 67kg)

19h50 – Finais masculino (até 80kg e acima de 80kg) e feminino (até 67kg e acima de 67kg

*Horários de Brasília

