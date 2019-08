Thiago Silva visita Museu Seleção Brasileira e autografa camisa de 14

Thiago Silva em Museu da Seleção, de férias com a família | Foto: Lucas Lima / CBF

O dia foi de passeio para Thiago Silva e sua família no Museu Seleção Brasileira. Acompanhado pelos três filhos e da esposa, o zagueiro da Seleção visitaram o centro de memória da Amarelinha e conheceram um pouco mais da história do maior campeão do futebol mundial.



O Museu tem espaços com bastante significado para Thiago Silva. Lá, o zagueiro reencontrou a taça da Copa das Confederações de 2013, que ele levantou como capitão da Seleção no Maracanã. O Monstro ainda esteve frente a frente com a Copa América de 2019, conquista mais recente da Seleção.

O defensor aproveitou a oportunidade para deixar sua marca em uma peça especial do acervo. Na seção que exalta a história da camisa da Seleção Brasileira, um dos uniformes presentes é o que foi utilizado por ele durante a Copa do Mundo de 2014. Thiago Silva autografou o uniforme durante a visita.

Mas a sala que mexeu com ele mesmo foi a das Copas do Mundo. Enfileiradas, as cinco taças vencidas pelo Brasil emocionaram Thiago, que não escondeu a representatividade das conquistas para o futebol brasileiro.

"A gente tem a oportunidade de estar aqui, sabe como é. A gente engrandece aqueles que conquistaram, que foram importantíssimos para a história. E mesmo sem ter ganho, o orgulho de ter chegado onde chegamos. Espero que essa geração na próxima conquiste, porque, eu estando ou não, já vou ter feito parte. Porque o início já foi dado", destacou o zagueiro.

Thiago Silva aproveitou as férias para visitar museu que homenageia a Seleção Brasileira | Foto: Lucas Lima / CBF

A presença de Thiago Silva ainda foi uma grata surpresa para vários dos visitantes do Museu. Em especial para Sacha e Vincent Nivet, dois turistas franceses que decidiram conhecer o Museu Seleção Brasileira na terça. Torcedores do Paris Saint-Germain, os dois foram surpreendidos pela presença de um dos maiores ídolos do clube.

''Quando você é jovem, é muito importante conhecer seus ídolos e o Thiago é um dos ídolos dele. Ele não acreditou'', disse Vincent.

Pai do jovem Sacha, o francês ficou feliz pela chance que o filho teve de conhecer o zagueiro. Sem esconder o sorriso, o pequeno francês falou sobre o momento do encontro com Thiago Silva. ''Eu fiquei bem surpreso, não acreditava que poderia conhecer uma grande estrela do futebol mundial '', destacou Sacha.

*Com informações de Confederação Brasileira de Futebol

