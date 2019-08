Parque do Idoso em Manaus sedia 8ª edição dos jogos internos

Manaus- A 8° edição dos Jogos Internos do Parque Municipal do Idoso (Jipi), será nos dias 31 de julho (1º), e (2), de agosto. O evento esportivo acontecerá no período da manhã e tarde nas dependências do parque, localizado na rua Rio Mar, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, nos horários das 8h às 12h e 14h às 17h. As competições acontecem desde 2012 e os melhores atletas são classificados para as Olimpíadas da Terceira Idade.

A programação acontece em três dias e contará com as modalidades de chute ao gol, futpenalty, tênis de mesa, dominó, argola, lançamento ao alvo, boliche, taco no disco, lance livre na cesta, jogo de malha e natação. Todas as disputas entre os idosos são de acordo com a classificação por idade e classificadas em quatro categorias: I-50 a 59; II- 60 a 64; III- 65 a 69 e IV- 70 em diante.

Além de promover a prática de exercícios físicos, integração, saúde e bem-estar dos idosos, as atividades melhoram a autoestima e aumentam o espírito de competitividade e o desejo de aproveitar o melhor da vida. “O Jipi é sempre muito esperado pelos idosos. Cada ano que passa a lista de inscritos aumenta, é um momento em que os idosos levam a sério o espirito de competição, são dias em que eles se juntam para torcer uns pelos outros com alegria, competitividade e companheirismo na luta da tão sonhada medalha.”, diz a gerente de atividades do Parque Municipal do Idoso, Ana Beatrice Carvalho.

Valdinor Bartolomeu, 62, participa desde a 1˚ edição do Jipi em 2012 e continua com a mesma emoção e expectativa para mais uma competição. “Estamos treinando diariamente, já possuo 36 medalhas de ouro,42 de prata e 23 de bronze. A modalidade que eu mais gosto é futpenalty, mas estou preparado para o que vier”, contou.

O parque trabalha diariamente com atividades esportivas, recreativas e culturais com os idosos, e através de competições como o Jipi ajudam no desenvolvimento emocional e físico, contribuindo para o fortalecimento da saúde do corpo e do psicológico.

“A prática esportiva é muito importante para a terceira idade, pois melhora a saúde, proporciona bem-estar e traz ânimo para a vida deles. É visível a mudança que eventos como o Jipi trazem para os idosos, de quando eles chegam até o momento em que já estão habituados nas atividades em que irão competir. Cada vez mais a Prefeitura de Manaus vem investindo em atividades que promovem qualidade de vida aos idosos da cidade de Manaus, por meio da Fundação Doutor Thomas/ Parque Municipal do Idoso”, declarou a diretora-presidente da Fundação Doutor Thomas, Martha Moutinho.

