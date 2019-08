Adestramento do Brasil leva bronze no Pan e fatura vaga olímpica

Lima/Peru - A equipe de adestramento do Brasil brilhou nos Jogos Pan-Americanos de Lima ao conquistar a medalha de bronze na modalidade do hipismo e a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Os feitos foram obtidos nesta segunda-feira (29), no Club Hípico Militar, em La Molina, na capital peruana.

O time nacional somou 408,696 pontos e só ficou atrás do Canadá, campeão, com 440,111, e dos Estados Unidos, que levaram a medalha de prata, com 437,791. A competição concedia apenas duas vagas olímpicas, mas o Brasil se classificou mesmo assim porque o time norte-americano já havia obtido a sua classificação nos Jogos Mundiais Equestres.

O time brasileiro foi formado pelas parcerias João Paulo dos Santos/Carthago Comando SN, João Victor Oliva/Biso das Lezírias, Leandro Silva/Dicaprio e Pedro Tavares de Almeida/Aoleo.



"Foi muito importante poder ajudar a equipe nessa conquista da medalha de bronze e vaga olímpica", declarou João Paulo dos Santos, que também integrou a equipe de bronze no Pan de Toronto-2015 e está no adestramento há apenas 10 anos.

Chefe da equipe, Sandra Smith de Oliveira Martins exaltou o bronze. "O grande objetivo foi cumprido. Trabalhamos com um grupo muito bom e unido. Agora tem a final individual e já estamos em planejamento para Tóquio-2020." A final individual da prova está marcada para esta quarta-feira (1).

