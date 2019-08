Semana decisiva para Manaus FC, Nacional e Fast na Copa Verde 2019

É fase do mata-mata para os três times na competição, que garante R$2,5 milhões ao campeão | Foto: Desirée Souza

Manaus - Manaus FC, Nacional e Fast entram em campo esta semana em fase decisiva para o futebol amazonense na Copa Verde. Nesta quarta-feira (31), o atual tricampeão amazonense encara o Sobradinho, do Distrito Federal (DF), e nos dias 1º e 2, respectivamente, Nacional e Fast duelam pela continuidade na Copa Verde, após terminarem as partidas de ida com nenhuma vitória para o Amazonas. Gavião do Norte e o Rolo Compressor foram derrotadas por 4x1 e 3x0, respectivamente, e o Leão da Vila Municipal empatou em 1x1. Todas as três partidas fora de casa.

Em toda a história da competição, a melhor posição alcançada por um time do Amazonas foi um 4º lugar, conquistado pelo Manaus FC, em 2018, após ser eliminado pelo Paysandu - que se sagrou campeão posteriormente.

Para essa edição, os duelos serão entre equipes das regiões Norte, Centro-Oeste e o Estado Espírito Santo. A competição tem caráter de mata-mata, com duelos das equipes sendo realizados em casa e fora, em formato similar ao da Copa do Brasil.

Rolo Compressor - Fast

Primeiro a entrar em campo na última semana, o Fast foi derrotado por 3x0 para o Ypiranga (AP), após péssima atuação do time - prejudicado ainda mais pela expulsão do volante Jussan, abrindo caminho para a goleada dos rivais.

Além disso, o clube sofreu com inúmeros desfalques na partida. Thiago Bigo estava lesionado e sem condição jogo. O volante Juninho e o atacante Caíque não foram regularizados a tempo da partida de ida. No entanto, o time aposta que a dupla participará do duelo decisivo em casa.

O treinador Darlan Borges reclamou da preparação para o duelo, por conta do pouco preparo da diretoria para o torneio. “As dificuldades foram principalmente em formar o elenco, já que foi deixado para cima da hora - e isso atrapalha demais qualquer preparação para competições”, explicou Borges.

Apesar da goleada, Borges ainda crê na classificação. “Estamos trabalhando para reverter a situação adversa, pois sei que temos time para isso’’, finalizou ele.

O jogo de volta do Fast ocorre nesta quinta-feira (1º), em duelo a ser realizado na Arena da Amazônia, a partir das 20h. A assessoria do time não informou pontos de vendas dos ingressos e nem valores.

Leão da Vila Municipal - Nacional

O Nacional foi o segundo amazonense a entrar em campo pela Copa Verde, tendo mais sorte que o Fast. O clube conseguiu o empate em 1x1, jogando fora de casa, contra o time do Humaitá.

Quando o Nacional jogava com um a mais, após expulsão de Mandin, o Humaitá chegou ao gol de empate com gol de Cristiano. Após isso, os times estavam sofrendo na parte física, e, em campo, mostravam-se satisfeitos com o placar.

Paulinho, autor do gol do Nacional no jogo de ida, viu o resultado como aceitável, tendo em vista as condições do jogo. “Para um jogo fora de casa, é um resultado razoável. Fica um estranho porque tínhamos o jogo na mão e, após descuidos, o adversário entrou na partida - chegando ao empate no resultado final. Após corrigirmos o erro, creio que não sofreremos isso novamente”, disse ele.

O lateral Bernardo comentou a expectativa para o duelo, valorizando o time rival. “Vamos encarar um confronto totalmente aberto. A equipe deles é muito boa, mostrou suas qualidades ao conseguirem o empate. Acho que não foi demérito nosso, com a equipe deles tendo total mérito. Vamos, se Deus quiser, conseguir a classificação em Manaus”, finalizou.

A partida de volta será realizada na sexta-feira (2), na Arena da Amazônia, a partir das 20h. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) nos postos de venda: sede do Naça, rua São Luíz, no bairro Adrianópolis; Lojas Os Barés do Manauara Shopping e no estúdio Márcia Xavier, no bairro Aleixo.

Gavião do Norte - Manaus FC

Após duelo pela Série D, que terminou empatado em 1x1 contra a Juazeirense, o Manaus FC volta as atenções para a Copa Verde, depois de ser goleado pelo Sobradinho (DF) por 4x1 na partida de ida, quando colocou em campo um time alternativo, pensando na semifinal da Série D do Brasileirão.

Para o duelo de volta, a equipe deve ir com força máxima para tentar reverter o placar, visando a classificação para a próxima fase, após poupar diversos titulares e sendo surpreendido pela equipe do Distrito Federal.

Para o zagueiro Patrick Borges, o time amazonense não merecia o placar elástico. ''Foi um jogo controlado até uma certa parte. Por desatenção do time nos gols do adversário, obtiveram esse placar. Mandamos no jogo o tempo inteiro, posse de bola e outros, com eles sendo melhor nos detalhes, muito em conta da falta de entrosamento'', disse.

O zagueiro acredita na reação da equipe amazonense, mesmo com a larga vantagem. ''Além disso, pegamos o goleiro em um dia inspirado - o que dificultou nossa reação - com os adversários se aproveitando de contra-ataques. Tenho certeza que o placar é reversível, conhecendo a qualidade de nossa equipe, que é muito superior”, destacou.

O jogo decisivo ocorre amanhã, na Arena da Amazônia, a partir das 20h, com o clube esperando o apoio da torcida. Os ingressos - individuais para cada partida - estão disponíveis ao preço de R$ 20 (meia) em 12 pontos físicos espalhados pela cidade, entre eles a Boutique do Torcedor, na avenida Carvalho Leal, nº 1092, bairro Cachoeirinha, Zona Sul, e a bilheteria da Arena da Amazônia. Os interessados em adquirir camarotes para as partidas deverão entrar em contato com Talles: (92) 99118-5790.

Os próximos duelos

Caso o Fast avance para a próxima fase, o tricolor enfrenta o Atlético (AC), em duelo a ser realizado nos dias 7 ou 8 de agosto e 14 ou 15 do mesmo mês. Já o Nacional, caso avance, enfrentará o Paysandu, do Pará, com os jogos a serem realizados nos dias 7 ou 8 de agosto e 14 ou 15 do mesmo mês. Por fim, caso o Manaus vença o Sobradinho (DF), enfrentaria também um rival paraense, o clube do Remo, em duelo a ser realizado em data ainda a ser definida

Premiação

Por conta de contratos de patrocinados perdidos em comparação a última edição, a premiação paga pela organização aos vencedores caiu consideravelmente.

Como a competição garante ao vencedor vaga direta para as oitavas de final da Copa do Brasil, o clube campeão tem garantido R$ 2,5 milhões, cota paga pela Copa do Brasil aos times que chegarem até essa fase.

