Maurício Almeida quer cinturão dos moscas no Coari Champions 3

O faixa preta de jiu-jítsu tem quatro vitórias e uma derrota na trajetória como lutador de MMA | Foto: Divulgação/Emanuel Mendes Siqueira

Manaus - Estragar a festa do adversário dentro da casa dele e voltar para a capital com o cinturão na bagagem. É isso que o manauara Maurício Almeida (Deo Academy) pretende no Coari Champions 3, evento de MMA que vai agitar o Centro Cultural do município localizado a 370 quilômetros de Manaus, neste sábado (3), a partir das 19h.

Aos 21 anos, o faixa preta de jiu-jítsu tem quatro vitórias e uma derrota em sua trajetória nas Artes Marciais Mistas. Em Coari, Maurício Almeida terá pela frente um representante da casa, Gilliarde Wolverine (RCT), que é o dono do cinturão da categoria até 57 kg. Ser desafiante não assusta o atleta de Manaus, que embarca para Coari nesta quarta-feira, 31.

“Não me sinto pressionado em enfrentar o campeão. Ele que devia estar preocupado em me enfrentar. Eu vou com tudo para destruir ele dentro do cage. Tenho todas as armas para acabar essa luta no primeiro round”, avisou o representante da Deo Academy, que treina com os professores Rodrigo Silva (jiu-jítsu e preparação física) e Willian Ricartes (boxe).

Volta por cima

Em seu último combate, Maurício Almeida enfrentou Mateus Raposinha no evento Mr.Cage vs. Rei da Selva, dia 16 de março, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. O adversário baiano acabou levando a melhor na ocasião. Para o manauara, a derrota é parte do passado e chegou a hora de dar a volta por cima.

“Minha estratégia para essa luta é buscar a trocação o tempo todo. Estou muito confiante em nocauteá-lo. Se o plano A não funcionar, vou p plano B, que é buscar a finalização”, concluiu o faixa preta, sem medo da torcida local e também de esbanjar otimismo.

Coari Champions 3

Dia: 3 de agosto (sábado)

Local: Centro Cultural de Coari

Horário: 19h

Ingressos: entrada liberada

Resumo: nove lutas, sendo uma defesa de cinturão, com atletas do Amazonas, Pará, Roraima e Rio de Janeiro

Presença VIP: Rodrigo Minotauro (Team Nogueira-RJ, Embaixador do UFC no Brasil).

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Amazonense conquista ouro em competição de jiu-jitsu nos EUA

Amazonense Luis Neto é hexacampeão mundial de jiu-jitsu