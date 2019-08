Saiba como será a semana decisiva para o futebol amazonense

Manaus- O quadro “Destaques da Bola” já está disponível nas redes sociais da Secretaria, que pode ser encontrada pelo comando “sejel oficial”, em todas as plataformas midiáticas.

Campeonato Amazonense Sub-11

Pelo Sub-11, a Arena da Amazônia recebeu, no último domingo (28), jogos da 7ª rodada. Os trabalhos começaram com a vitória do Guerreirinhos por 3 a 0 contra o EBS, juntamente com o 7 a 0 do Inter Academy sobre o Real Manaus. O Fast também se mostrou superior ao Holanda e venceu por 2 a 1, assim como o Naça, que venceu o Flamengo Manaus por 2 a 0. O Santos também mostrou superioridade e atropelou o Manaus por 8 a 0. Vitória também para o Cruzeiro, que fez 2 a 1 no Criarte, e para o Barcelona Brasil, que levou a melhor sobre o Tarumã, por 2 a 0.



Campeonato Amazonense Sub-13



Pela 3ª rodada do Sub-13, três jogos foram realizados no último sábado (27). Entre os resultados, Santos e São Raimundo empataram em 1 a 1, assim como Holanda e Cruzeiro, que deixaram tudo no 0 a 0. A vitória foi para o Sul América, que venceu por 9 a 0 o Real Manaus. Já na segunda-feira (29), Tarumã e Barcelona Brasil empataram em 1 a 1, enquanto o Guerreirinhos atropelou o Nacional por 10 a 0. E para finalizar, vitória do Flamengo sobre o Manaus, por 5 a 1.

Amazonense Sub-19

O estádio Ismael Benigno (Colina) ferveu no último sábado (27), com as semifinais do Amazonense Sub-19. A primeira vaga para a final da competição ficou com Leão da Vila Municipal, que venceu por 4 a 3 do Tarumã. Já a segunda vaga foi conquistada pelo Fast, que empatou com o Iranduba em 1 a 1 no tempo regular, mas, nos pênaltis, levou a melhor por 3 a 2 e tirou o Rolo compressor da disputa pelo título.

Brasileirão Feminino A1

Pelo Brasileirão Série A1, o Iranduba encarou, no último domingo (28), o Internacional-RS e quebrou o jejum na competição. Há três jogos sem vitórias, o time amazonense venceu a equipe colorada por 3 a 0 e subiu na tabela. Agora, o Iranduba ocupa a 10ª posição, com 15 pontos.

Campeonato Brasileiro de Futebol Série D

Pelo Brasileirão Série D, o Manaus arrancou um empate fora de casa, por 1 a 1 contra o Jacuipense-BA. Agora, o Gavião do Norte já está com a partida de volta marcada para o próximo sábado (3), às 17h (horário de Manaus), na Arena da Amazônia. Lembrando que vale vaga para a final da competição. Vamos ficar na torcida!

A Copa Verde já começou, e os times amazonenses já estão se preparando para os duelos de volta, que serão realizados na Arena da Amazônia. O primeiro duelo será entre Manaus e Sobradinho-DF, na próxima quarta-feira (31), às 20h. O segundo será entre Fast e Ypiranga-AP, na quinta-feira (1º), às 20h. Já o terceiro jogo será entre Nacional e Humaitá-AC, na próxima sexta-feira (02). Todos estes, horários de Manaus.



Vale lembrar que, nos jogos de ida, o Manaus foi derrotado por 4 a 1 pelo Sobradinho, o Nacional empatou em 1 a 1 com o Humaitá, e o Fast perdeu por 3 a 0 do Ypiranga.

