Dobradinha na ginástica: Caio Souza e Arthur Nory brilham no Pan

Dupla conquistou resultado histórico e inédito | Foto: Ricardo Bufolin/ CBG

A segunda-feira terminou da melhor forma possível para o Time Brasil em Lima. Após conquistar 12 medalhas durante o dia, os ginastas brasileiros ainda encerraram a jornada com mais duas conquistas: ouro para Caio Souza (83.500) e prata para Arthur Nory (82.950). Pela primeira vez na história dos Jogos Pan-americanos, a ginástica brasileira conquistou medalhas no individual geral masculino.

Os brasileiros iniciaram a rotação no solo, e Nory deixou seu cartão de visitas: 14.050. Caio fez 13.600. No cavalo com alças, ambos anotaram 12.950, mas melhoraram consideravelmente em relação à fase classificatória. Nas argolas, foi a vez de Caio se destacar (14.250), enquanto Nory registrou 13.050. Já no salto, ambos deslancharam: 14.650 para Nory, 14.600 para Caio. Ao chegarem nas barras paralelas, já na liderança, a dupla mostrou que o dia era realmente deles: 13.850 para Nory e 13.700 para Caio. E, para coroar a apresentação, 14.400 na barra fixa tanto para Caio quanto para Nory.

Esta foi a quarta medalha pan-americana na carreira de Caio, a segunda em dois dias. Em Toronto 2015, o ginasta do Pinheiros havia sido prata no salto e por equipe. Nory, por sua vez, obteve seu primeiro pódio pan-americano em provas individuais (ouro em Lima 2019 e prata em Toronto 2015, ambas por equipe).

Nesta terça-feira, os meninos do Brasil voltam ao ginásio Villa El Salvador para disputar outras cinco medalhas: Nory e Zanetti no solo; Francisco Barretto no cavalo com alças; e Caio e Zanetti nas argolas.

Veja as notas dos brasileiros por aparelho:

Caio Souza – 83.500

Solo: 13.600

Cavalo com alças: 12.950

Argolas: 14.250

Salto: 14.600

Barras paralelas: 13.700

Barra fixa: 14.400

Arthur Nory – 82.950

Solo: 14.050

Cavalo com alças: 12.950

Argolas: 13.050

Salto: 14.650

Barras paralelas: 13.850

Barra fixa: 14.400

*Com informações de Comitê Olímpico Brasileiro

Leia Mais

