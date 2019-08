Handebol: Brasil goleia EUA e vai à final contra Argentina no Pan 2019

O campeão estará classificado automaticamente para Tóquio 2020 | Foto: Divulgação/Wander Roberto/ COB

Um filme que se repete desde Guadalajara 2011 terá um novo capítulos nos Jogos Pan-americanos Lima 2019. Brasil e Argentina decidirão mais uma vez quem ficará com a medalha de ouro continental no handebol, e com um ingrediente a mais.



O campeão estará classificado automaticamente para Tóquio 2020. O confronto acontece nesta terça-feira, dia 30, às 22h30 (horário de Brasília). Para avançar à final, o Brasil passou por cima dos Estados Unidos por 34 a 9 na semifinal. Já a Argentina venceu Cuba por 31 a 21.

As duas equipes chegam à final invictas, com quatro vitórias em quatro jogos e com grande domínio nas partidas. A seleção argentina marcou 136 gols e sofreu apenas 60. As brasileiras foram ainda melhor, tanto no ataque quanto na defesa, com 144 gols feitos e apenas 57 sofridos.

