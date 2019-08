Badminton estreia com vitórias em Lima

Pelo feminino, Jaqueline Lima, a "garota olímpica" encarou e impôs seu jogo vencendo cubana Yellu Ortiz | Foto: Divulgação/Wander Roberto/ COB

A Seleção Brasileira de badminton estreou com vitórias nesta segunda-feira em Lima, no Peru. Francielton Farias passou pelo seu adversário, o cubano Roberto Herrera e conseguiu vencê-lo por 2 games a a 1, com parciais de 21/16, 18/21 e 21/14.

Ygor Coelho está nos Jogos Pan-Americanos de Lima como um dos atletas da Seleção com dos grandes chances ao título. Ele venceu o salvadorenho Uriel Canjura na sequência de 2 games a 0 (21/19 e 21/11). Agora, aguarda para conhecer o adversário das oitavas de final da chave de simples.

Por conta do bom posicionamento, Ygor Coelho é um dos cabeças-de-chave e não precisou disputar a primeira rodada. O carioca volta à quadra nesta terça, ainda sem horário definido.

Além de Ygor e Francielton, parte do elenco brasileiro também iniciou a trajetória nos Jogos Pan-Americanos.

Artur Pomoceno foi eliminado no primeiro compromisso ao desafiar o mexicano Luis Montoya, derrota por 2 a 0 (22/20 e 21/11).

Pelo feminino, Fabiana Silva encarou Sabrina Solis, também do México, e segue nos jogos com parciais de 21/11 e 21/16.

Ainda pelo feminino, Jaqueline Lima, a "garota olímpica" encarou e impôs seu jogo, vencendo a cubana Yellu Ortiz, passsando fácil por 2 games a 1, com parciais livres de 21/12 e 21/12 mostrando seu talento

Sâmia Lima, por sua vez, teve a canadense Rachel Honderich pela frente e não consegiu passar pela Rachel Honderich.

Artur Pomoceno e Fabiana Silva passaram pelo torneio de duplas mistas e duelaram com os jamaicanos Samuel OBrien Ricketts e Tahlia Richardson, onde os venceram por 2 games a 0, com placar fácil de 21/9 e 21/17.

*Com informações da CBBd

