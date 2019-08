Lutador olímpico do AM representará o Brasil nos Jogos Pan-Americanos

Manaus – O atleta amazonense de luta olímpica Daniel Alves, 22, é a promessa do Amazonas para representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2019, que iniciaram nesta sexta-feira (26), em Lima, no Peru. Após sair campeão em duas lutas na categoria estilo livre, até 57kg, o jovem de 22 anos sonha ganhar a seletiva que servirá para as Olimpíadas de Tóquio em 2020.

A 18ª edição dos Jogos Pan-americanos de Lima terá a participação de aproximadamente 6,7 mil atletas de 41 países, em 424 eventos de 39 modalidades. As disputas, que são classificatórias para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, contarão com a presença do atleta amazonense que vem se destacando desde 2018 na luta olímpica.

Em sete anos Daniel tem se aprimorando no esporte. Ele relembra suas conquistas em competições nacionais e regionais e enfatiza a expectativa de conseguir se classificar para o maior evento esportivo do mundo . "Hoje, com o apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), eu miro mais longe, a maior competição que eu estou me preparando são os Jogos Pan-Americanos. Eu vim para o Irã melhorar meu rendimento justamente para essa competição", afirma o atleta.

Fruto de muito esforço e dedicação, a participação de Daniel na competição envolve um treino intenso. Segundo o atleta, os treinos são divididos em três horários, totalizando cerca de seis horas por dia. "Estou muito confiante. Se Deus quiser eu vou trazer um bom resultado para meu estado e também para o Brasil. Essa é a competição, até então, mais importante da minha vida e espero trazer medalha de ouro", comenta Daniel.

O presidente da Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva (Falle) e um dos técnicos do Daniel, Waldeci Siva, fala da importância de termos um atleta amazonense para representar o Brasil e ainda divulgar o esporte, que tem ganhado cada vez mais praticantes na região Norte. “Extraordinária essa oportunidade de mostrarmos nosso trabalho para o mundo e provar que também somos capazes de realizar grandes conquistas quando somos apoiados”, afirma Waldeci.

Esta é a segunda vez que um atleta amazonense se destaca em competições desportivas de grande magnitude. A primeira vez foi em 2007, nos Jogos Pan-Americanos do Rio, com o atleta Waldeci Silva, atual presidente da Falle.

Recursos

No começo do ano, o medalhista de bronze precisou organizar uma feijoada para custear sua viagem para o Rio de Janeiro em companhia do lutador Fábio Júnior para a disputa do Trials de Wrestling, que valia como seletiva para o Pan da Argentina. Na ocasião, os atletas receberam apoio da deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB), do deputado federal Marcelo Ramos (PL) e da assessoria Emanuel Sports & Marketing.

Competição

Sendo parte da classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, os Jogos Pan-Americanos é um evento com atletas de diversos países do continente americano competindo em mais de 39 modalidades. O evento é organizado pela Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa).

A luta olímpica é dividida em dois estilos: a livre (masculino e feminino) e a greco-romano (apenas masculino). No estilo livre, os atletas podem atacar o rival em qualquer parte do corpo, enquanto na greco-romana os golpes só podem ser aplicados da cintura para cima.

