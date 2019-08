Fernando Reis é tricampeão do levantamento de pesos no Pan

O brasileiro já havia sido campeão dos Jogos Pan-americanos Guadalajara 2011 e Toronto 2015 | Foto: Wander Roberto/COB

O brasileiro Fernando Reis conquistou nesta terça-feira (30) a sua terceira medalha de ouro no levantamento de pesos em Jogos Pan-americanos. Esbanjando toda sua força e técnica, o brasileiro superou os adversários de sua categoria (+109kg) com uma diferença de mais de 20kg para o segundo colocado, o cubano Luis Manuel Lauret. O brasileiro já havia sido campeão dos Jogos Pan-americanos Guadalajara 2011 e Toronto 2015.

Reis levantou um total de 420kg (190kg no arranco e 230kg no arremesso) para garantir o ouro. Lauret, que ficou com a prata, conseguiu a marca de 399kg, enquanto o mexicano Raul Manriquez conquistou o bronze com 393kg.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Dobradinha na ginástica: Caio Souza e Arthur Nory brilham no Pan

Taekwondo do Brasil faz campanha histórica nos Jogos Pan-americanos