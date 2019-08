Em Lima, Marcelo Suartz conquista a medalha de prata no boliche

Lima/Peru - O brasileiro Marcelo Suartz conquistou nesta terça-feira (30), sua terceira medalha em Jogos Pan-americanos. Campeão da modalidade em Toronto 2015, ele ficou com a prata em Lima 2019 por uma diferença de apenas um pino na decisão contra o americano Nicholas Pate (190 a 189).

Na ultima jogada da noite, bastava ao brasileiro derrubar nove pinos para colocar o ouro no peito, mas só sete caíram. Apesar da tristeza pela derrota, Marcelo valorizou sua terceira medalha consecutiva em Jogos Pan-americanos.

"Obviamente, vim com a intenção de ser bicampeão pan-americano. Fiquei muito perto. O pan é a nossa Olimpíada, e eu me preparei no mais alto nível", disse Marcelo após o pódio. "Nas últimas jogadas a respiração acelerou, e eu usei algumas técnicas para controlar e voltar e entrar em alta performance. Dei o meu melhor, mas a bola não chegou onde eu queria. Estou feliz pela medalha e agradeço a todo mundo que torceu e apoiou", completou o atleta.

