Time Brasil pronto para as disputas no ciclismo de pista do Pan 2019

Foram 15 dias de treino do Velódromo do Rio de Janeiro, visando a preparação para o torneio | Foto: Wander Roberto/ COB

Começam nesta quinta-feira (1º), no Velódromo da Villa Deportiva de Videna, as disputas de ciclismo pista nos Jogos Pan-americanos Lima 2019. O Time Brasil contará com Daniela Lionco, Wellyda dos Santos, Flávio Cipriano, João Vitor e Kácio Freitas, único brasileiro que competiu no Mundial de Pista em 2019.

“O Kácio é o atleta mais experiente do Brasil, melhor ranqueado internacionalmente, mas a equipe toda é forte. Todos fizeram um período de treinamento na pista do Velódromo, no Rio, e acredito que temos chances reais de bons resultados” ,disse Fernando Fermino, chefe de equipe do ciclismo no Pan.

Os atletas treinaram no Velódromo do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, por 15 dias, para fazer os últimos ajustes finos e se entrosar para as provas por equipe. Além disso, todos vêm participando regularmente de competições internacionais, o que faz com que a equipe chegue forte ao Pan.

“A gente vem trazendo bons resultados com a nossa formação desde 2014, então a expectativa é melhorar já que estamos mais entrosados, com mais tempo de treino juntos. Agora com a nossa nova casa, o Velódromo no Rio, as chances de medalha são boas.”

*Com informações de Comitê Olímpico Brasileiro (COB)

