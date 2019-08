Brasil conquista mais nove medalhas nos Jogos Pan-americanos Lima 2019

Brasil medalhou em diversas modalidades, subindo no ranking geral | Foto: Washington Alves/ COB

Esta terça-feira (30), foi mais um dia repleto de medalhas para o Time Brasil nos Jogos Pan-americanos Lima 2019. O dia começou com ouro para Francisco Barreto no cavalo com alças, da ginástica artística; bronzes para Carol Horta e Angela no vôlei de praia, Abner Teixeira no boxe e Roberto Schmits, no tiro esportivo.

Com o passar das horas, as medalhas foram chegando ainda mais. Tivemos prata de Arhur Zanetti nas argolas, prata de Marcelo Suartz no boliche, ouro de Fernando Reis no levantamento de pesos, bronze para Flavia Figueiredo no boxe, e fechamos o dia com um ouro espetacular para as meninas da seleção feminina de handebol, garantindo classificação para Tóquio 2020.

Confira as outras modalidades com participação do Time Brasil nesta terça em Lima:

Canoagem velocidade

Valdenice Nascimento ficou na quarta colocação na prova do C1 200m, mesma posição de Edson Silva no K1 200m e de Ana Paula Vergutz no K1 200m.

Surfe

O segundo dia de disputas da modalidade não foi tão bom para o Brasil. Dos quatro atletas que caíram na água, apenas Nicole Pacelli avançou para o round 2 do stand up paddle (SUP) wave. Na mesma prova, no masculino, Luiz Diniz teve problemas com seu equipamento e ficou em terceiro. Já no surf, Robson Santos, que fez a melhor média na segunda-feira, não repetiu a boa apresentação e está na repescagem, o mesmo aconteceu com Karol Ribeiro, na feminina. Apesar de terem perdido, os três seguem com chances de medalha, inclusive a de ouro, porque o sistema é o double elimination e o atleta pode perder uma vez e, mesmo assim, chegar até a final.

Pentatlo Morderno

Na prova mista, Ieda Guimarães e Felipe Nascimento terminaram na quinta colocação. Ouro para os Estados Unidos, prata para Cuba e bronze para a Guatemala.

Tênis

O Brasil estreou com quatro vitórias no torneio de tênis dos Jogos Pan-americanos Lima 2019, sendo três no individual e uma nas duplas masculinas. A vitória mais tranquila foi da dupla masculina formada por João Menezes e Thiago Wild que bateram a dupla da Wilfredo e Stefan Gonzalez, da Guatemala, por 6/1 e 5/3 em 55 minutos. Thiago Wild ainda jogou pelo individual nesta terça contra o americano Kevin King e, em 1h20 de jogo, venceu por 6/4 e 6/2. No feminino, Carolina Meligeni derrotou a canadense Rebecca Marino, cabeça de chave 2, por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/4 e 6/4, numa verdadeira batalha que durou 2h13. A brasileira chegou a estar perdendo o segundo set por 3 a 0. Luisa Stefani precisou de um minuto a mais que Carol para aplicar 2 a 1 sobre a mexicana Giuliana Olmos, com parciais de 6/2, 6/7 e 6/2.

Esqui

Na final do wakeboard masculino, Marcelo Giardi, o Marreco, terminou na sexta colocação. Ouro para Andrew Adkinson, dos EUA, prata para Ulf Ditsch, da Argentina, e bronze para Patricio Gonzalez, do México.

Badminton

Nesta terça, o Brasil garantiu seis vagas nas quartas-de-final nos Jogos Pan-americanos, sendo duas no individual, uma das duplas mistas, duas nas duplas femininas e uma nas duplas masculinas. Favorito ao título, Ygor Coelho, que chegou a estar perdendo por 13 a 8 no primeiro set, derrotou o cubano Leodannis Martinez por 2 a 0 (21/15, 22/20).

No feminino, Fabiana Silva superou Ines Castillo, do Peru, por 2 a 0 (21/18, 21/8). Já Francielton Farias perdeu para o canadense Jason Ho-shue por 2 a 0 (21/12, 21/9) e Jaqueline Lima foi derrotada pela mexicana Haramara Gaitan por 2 a 0 (22/20, 21/19).

Nas duplas mistas, Fabrício Farias e Jaqueline Lima venceram a dupla cubana Leodannis Martinez e Yeily Ortiz por 2 a 0 (21/17, 21/17), enquanto Artur Pomoceno e Fabiana Silva foram derrotados pela dupla do Canadá, Nyl Yakura e Kristen Tsai, por 2 a 0 (21/11, 21/10).

Nas duplas femininas, duas vitórias. Fabiana Silva e Tamires Santos passaram por Diana Corleto e Nikte Sotomayor, da Guatemala, por 2 a 1 (21/14, 20/22, 21/16) e Sâmia e Jaqueline Lima bateram as dominicanas Nairoby Jimenez e Bermary Polanco por 2 a 1 (21/13, 21/23, 21/18).

Já nas duplas masculinas, Francielton e Fabrício Farias venceram os peruanos José Guevara e Torre Regal por 2 a 1 (21/12, 19/21 e 21/12).

*Com informações de Comitê Olímpico Brasileiro (COB)

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Fernando Reis é tricampeão do levantamento de pesos no Pan