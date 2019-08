Inscrições para 3ª Copa Carmita Dourado de Judô vão até sexta (2)

O valor da inscrição é R$ 35 (Festival Infantil) e R$ 40 (demais categorias) | Foto: Divulgação/Fejama

Manaus - A Federação de Judô do Amazonas (Fejama) informa que as inscrições para a 3ª Copa Carmita Dourado da modalidade vão até a próxima sexta-feira, 2 de agosto. A sede da entidade está localizada no ginásio Renné Monteiro - Avenida Constantino Nery, em Manaus.

Segundo a Fejama, o atendimento dos atletas, academias e associações interessados em participar da competição acontece das 14h às 18h. O valor da inscrição é R$ 35 (Festival Infantil) e R$ 40 (demais categorias). Os telefones para contato são (92) 99115-1413, (92) 99115-5444 e (92) 98219-6481.

A 3ª Copa Carmita Dourado de Judô será realizada no dia 17 de agosto, a partir das 8h30, no ginásio Bergão, no bairro do São Jorge, Zona Oeste de Manaus. O evento faz parte do calendário oficial da federação em 2019.

Para todos os gostos

A competição é aberta para atletas do masculino e feminino de todas as faixas etárias, representantes de academias e associações da capital e interior. As categorias em disputa serão as seguintes: Festival (3 a 10 anos), Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Sênior Iniciante (acima de 15 anos até faixa verde), Sênior Graduado (acima de 15 anos) e Máster (a partir de 30 anos).

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Amazonense conquista ouro em competição de jiu-jitsu nos EUA

Amazonense Luis Neto é hexacampeão mundial de jiu-jitsu