Veja provável escalação do Manaus FC para duelo decisivo hoje na Arena

Duelo decisivo pela Copa Verde precisará de um milagre por parte dos amazonenses para seguir na competição | Foto: Divulgação

Manaus - O Manaus Futebol Clube (FC) entra em campo, nesta quarta-feira (31), às 20h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, precisando reverter o 4x1 - que deu vantagem à equipe do Sobradinho (DF) na última semana, em partida válida pelo jogo de ida da Copa Verde.

O treinador tinha em mãos o dilema de poupar pensando na partida de volta da Série D, contra a Jacuipense, que pode colocar o time em uma final inédita ou tentar o milagre contra o Sobradinho (DF), colocando força máxima para o duelo.

A escalação

Jonathan no gol, Patrick Borges e Spice (Martony) na zaga, com as laterais sendo compostas por Lê e Vandinho (Negueba), para a volância, Derlan e Panda, com o meio sendo composto por Hamilton (Vitinho), Dolem (Sávio) e Diogo Peixoto e o ataque comandado por Mateus Oliveira

O duelo

O árbitro da partida será Jonathan Antero Silva, de Rondônia. Os seus auxiliares serão Adenilson de Souza Barros e Márcia Bezerra Lopes Caetano, também naturais de Rondônia. O quarto árbitro será Antônio Carlos Pequeno Frutuoso, do Amazonas.

Os ingressos estão disponíveis desde segunda-feira (29), com valor de R$ 20 (meia), em 12 pontos físicos e também pode ser adquirido pelo

site

. Idosos pagam meia entrada e crianças até 12 anos tem entrada gratuita.

Edição: Isac Sharlon

