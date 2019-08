Dobradinha no pódio e 4 medalhas para o Brasil na ginástica artística

Dupla fechou o dia com a dobradinha na barra fixa | Foto: Ricardo Bufolin/CBG

O último dia de competição da ginástica artística nos Jogos Pan-americanos Lima 2019 foi emocionante para o Brasil. Nesta quarta-feira, dia 31, conquistamos quatro medalhas, sendo uma dobradinha com Francisco Barreto (ouro) e Arthur Nory (prata) na barra fixa, uma prata com Caio Souza nas paralelas, e um bronze com Flavia Saraiva no solo, feminino. Com 11 pódios, o Time Brasil deixa Lima com a sua melhor participação na história dos Pans.

"Essa medalha significa que o trabalho vem sendo bem feito, que estamos nos preparando cada vez melhor para as competições e vamos ver isso refletido no Mundial. Essa medalha é para minha mãe. Ela gosta muito de paralela, deu até para ouvir os gritos dela na competição. É muito especial para mim poder estar com ela aqui”, disse Caio Souza, após o pódio.

*Com informações de Comitê Olímpico Brasileiro

