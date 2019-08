Manaus FC ganha reforço que havia sido emprestado para clube europeu

Jogador voltou aos treinos na última terça (30), após tragédia familiar | Foto: Janailton Falcão/Manaus FC

Manaus - O jogador Thiago Brito está de volta ao Manaus Futebol Clube. O jogador havia assinado com o clube amazonense em junho deste ano, mas com uma tragédia na família, que vitimou a esposa e uma sobrinha, o jogador optou por um período afastado para se recuperar do acidente. Hoje, ele prontamente foi recebido pelo clube.

O atleta retornou aos treinos do Manaus FC na última terça feira (30), estando inscrito apenas para a Copa Verde, na qual o clube precisava reverter uma desvantagem de 4x1 conquistada pela equipe do Sobradinho (DF).

Porém, por conta do longo período inativo, o atleta não foi relacionado para o duelo para aprimorar a forma física, e apenas deve jogar na competição esse ano caso o time amazonense avance. O jogador assinou contrato válido até dezembro de 2020.

Carreira

Thiago Brito estava no elenco que disputou a Série D de 2018 pelo Manaus FC, em que disputou quatro jogos. Na ocasião, o clube foi eliminado nos pênaltis, nas quartas de finais, para o time do Imperatriz (PA). Após ser emprestado ao Birkirkara, de Malta, para disputar a última temporada europeia, o meia-atacante paraense Thiago Brito está de volta ao Manaus FC.

Na tarde de ontem, ele participou do primeiro treinamento com todo o elenco do Gavião do Norte - o atleta de 26 anos já havia integrado algumas atividades com os jogadores, que não viajaram para encarar o Jacuipense-BA, no último fim de semana.

"Infelizmente ano passado eu tive que sair. Recebi uma proposta que era irrecusável, uma experiência na Europa, num país onde nunca tinha atuado, então optei por ir. Foi bom para mim e para minha família, graças a Deus. Fico feliz em retornar agora. Infelizmente não deu tempo de inscrever na Série D, mas tem a Copa Verde. Acredito que hoje nosso grupo vai fazer um bom jogo e vamos reverter esse placar adverso, para que, se Deus quiser, nos próximos jogos eu possa estar à disposição do professor", disse o jogador.

