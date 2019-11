Ponta Negra é cartão postal do esporte em Manaus

Manaus – Cartão postal da cidade de Manaus, o Complexo Turístico da Ponta Negra, localizado na Zona Oeste da cidade, apresenta atividades culturais e sociais ao longo de 5 km de extensão e mais 400 metros de praia. Uma característica que transformou o ponto turístico também em ponto de encontro para adeptos de diversas modalidades esportivas e de diferentes bairros da capital.

De forma gratuita ou particular, para grupos ou individualmente, jovens e idosos, a Ponta Negra é um espaço que recebe atividades físicas para todos os gostos, de forma profissional ou amadora.

Futevôlei, atletismo, vôlei e futebol são algumas das modalidades esportivas mais comuns de serem encontradas na Ponta Negra, que também apresenta academias ao livre e abertas ao público como estrutura bem preservada, uma pista de skate e uma variedade de área verde que recebe diversas atividades ao ar livre, como funcional, dança e yoga que vem ganhando espaço na rotina dos manauaras.

A faixa liberada na Ponta Negra é referência quando se trata de atividade física no Complexo Turístico, que oferece atividades como dança, crossfit e funcional de forma gratuita. Após as reformas na Infraestrutura do Complexo Turístico, a faixa liberada ocorre há mais de 10 anos na cidade todas as quartas-feiras, das 17h às 22h e todos os domingos, das 6h às 12h.

Futevôlei e amigos

A tradição esportiva do futevôlei na Ponta Negra reúne os amigos de infância do bairro Renato Souza Pinto | Foto: Reprodução

O futevôlei é um esporte típico de ser praticado na Ponta Negra, que possui campos de areias estruturadas especialmente para a modalidade, assim como o vôlei de praia. E que são praticadas há décadas no cartão postal de Manaus.



A tradição esportiva do futevôlei na Ponta Negra reúne os amigos de infância do bairro Renato Souza Pinto, Zona Norte da capital, há 20 anos. O grupo acompanhou as transformações realizadas com Complexo Turístico e contam que as alterações foram as mais variadas. "Jogamos inicialmente nas quadras sintéticas, depois nas quadras esportivas e agora voltamos a nos reunir com mais frequência com a estrutura mais atual", destaca o engenheiro de Segurança Erick Braga, de 42 anos.

O grupo é formado pelos amigos Erick Braga, de 42 anos, Mardeives Costa, de 38 anos, Karlesson Mafra, de 37 anos, Claudio Torres, de 41 anos, conhecidos como Braga, Magu, lecinh, beija-flor e cachaça.

Os amigos já participaram de torneios como Peladão e outros eventos no interior do estado e a paixão pelo futevôlei reúne eles em campeonatos da modalidade e já rendeu premiações individuais nos campeonatos em bairros.

A paixão pelo esporte é repassada por gerações. O grupo reúne os amigos e os filhos, como é o caso do estudante Tiago Eriko, de 19 anos, que iniciou a prática do esporte ao acompanhar o grupo de amigos do pai Erik Braga, que tem o futevôlei como uma atividade de união e descontração.

Novas modalidades ganham espaço

Além dos esportes praticados há anos, as novas práticas como o yoga e atividades funcionais também ganham espaço na Ponta Negra.



Exemplo disso é um grupo de Yoga, coordenado pelo instrutor Bento Guilherme que realiza reuniões todos os domingos, às 7h30 no complexo turístico, desde abril de 2018 e vem ganhando novos praticantes.

Bento destaca que o grupo possui um diferencial, pois realizam métodos que envolvem liberação de tensões físicas, bloqueios emocionais, hipnose e sistema de crenças limitantes. “O projeto teve início após uma viagem à Índia e tive a iniciativa para engajar o público na Ponta Negra, que ainda não tinha nenhuma formação semelhante. O yoga tem como ferramenta principal e base para alcançar harmonia mental e emocional”, destaca o facilitador.

Outro exemplo de atividades que cresce a cada dia na Ponta Negra são atividades funcionais, praticadas na areia ou não,que oferecem aos seus adeptos resultados desejados e pelos treinos que podem ser realizados por pessoas de qualquer faixa etária. Os treinamentos funcionais são exercícios que misturam atividades como agachar, empurrar, pular e correr com algumas variações e repetições para o fortalecimento da musculatura corporal e tonificação do corpo.

Lugar das principais corridas da cidade

Mucuras Runners é um dos grupos de atletismo que tem na Ponta Negra | Foto: Arquivo Pessoal

A Ponta Negra é conhecida por receber circuitos de corridas nacionais e locais. Com isso, o Grupo de Atletismo, conhecido como Mucuras Runners, é um dos grupos da modalidade que tem o complexo turístico como ponto de encontro para treinamentos do esporte.



O grupo existe há quatro anos e surgiu a partir da paixão de Warison Souza pelo esporte, que iniciou com 10 pessoas. Atualmente o grupo possui 200 pessoas, entre atletas profissionais e amadores de diversas faixas etárias.

De acordo com uma das coordenadoras das atividades esportivas do grupo, Jane Macedo e que participa do grupo desde a formação inicial, a Ponta Negra é um espaço ideal para a pratica da modalidade. "Além de ser um cartão postal de Manaus, a maioria das corridas realizadas na cidade possuem a Ponta Negra como circuito. E os treinamentos realizados no espaço têm excelentes espaços para a realização de exercícios complementares", destaca a coordenadora.

Onde encontrar?

Yoga - @yoguibento

Mucuras Runners - @mucuras_runners

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!:

Manaus FC desperdiça pênalti e empata com Jacuipense na Bahia