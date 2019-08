Após perder Rossini por lesão, Manaus sofre primeiro gol na Arena

Manaus - “Senti um desconforto e preferi optar pela saída, em acordo com o treinador”. Assim, Rossini informou a lesão sofrida ainda no primeiro tempo do jogo contra o Sobradinho (DF), em duelo válido pela Copa Verde.

O jogador começou o tratamento ainda no estadio, com a equipe médica do clube aplicando gelo na coxa direita do atleta, que ficou sentado no banco de reservas.

A equipe médica não soube informar a gravidade da lesão, identificada no músculo posterior do jogador.

Rossini deixou o campo ainda no primeiro tempo, por conta dos 30 minutos, sendo substituído por Vitinho.

O atleta agora corre contra o tempo para estar disponível para o duelo contra a Jacuipense, da Bahia, pela partida de volta do Campeonato Brasileiro da Série D.

O jogo

O Manaus está jogando, neste momento, contra a equipe do Sobradinho, do Distrito Federal. A equipe amazonense precisa reverter os 4x1 sofridos na partida de ida da Copa Verde, onde jogou com time misto.

Até o momento de publicação da matéria, o Manaus estava sendo desclassificado da competição, com o placar do jogo estando em 1x0 para o Sobradinho.

Com esse placar, o time amazonense precisa fazer 4 gols para levar s partida para os pênaltis e 5 para se classificar

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Fim do suspense: Veja escalação do Manaus e Sobradinho pela Copa Verde