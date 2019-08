Manaus FC vence partida, mas é eliminado da Copa Verde

O Manaus FC agora foca as suas atenções para a semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D | Foto: Divulgação

A missão era difícil. Após perder por 4x1 para a equipe do Sobradinho (DF), o time do Manaus Futebol Clube precisava fazer um jogo perfeito para conquistar a vaga, em duelo realizado na Arena da Amazônia.

E a situação piorou ainda mais quando Martony, já no final do primeiro tempo, fez gol contra, fazendo o placar mostrar 1 a 0 para a equipe do Distrito Federal.

Antes disso, porém, o clube sofreu uma baixa imensa. O atacante Rossini, um dos destaques do time, sofreu uma lesão muscular no posterior da coxa direita, ainda no primeiro tempo, sendo substituído. A equipe médica começou o tratamento ainda no gramado, visando o duelo pela Série D, no sábado, contra a Jacuipense, da Bahia.

Segundo tempo

Mas, o mesmo Martony se redimiu. Logo aos dois minutos do segundo tempo, ele se aproveitou de um escanteio para empatar o jogo, com assistência de Spice, que desviou escanteio batido por Negueba.

O tempo era inimigo do Manaus. E a cada segundo que passava, o time precisava ainda mais de um milagre para conseguir a classificação.

Em nova bola parada, o clube conseguiu a virada. Charles cobrou escanteio na área e, após vacilo da defesa da equipe do Sobradinho, Vitinho, que entrou no lugar de Rossini, encheu o pé e virou o placar para os amazonenses, aos 20 minutos do segundo tempo.

O Manaus corria contra o tempo e começou uma blitz buscando os gols necessários, enquanto a equipe do Sobradinho se fechou na defesa, marcando bem e jogando pelos contra-ataques para matar o jogo.

E com uma boa defesa da equipe visitante, o empate não veio. O Sobradinho resistiu à pressão e encaminhou a vaga para aos oitavas de final, contra a equipe do Remo, do Pará.

Série D

O Manaus FC agora foca as suas atenções para a semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D, contra a equipe da Jacuipense, da Bahia, após empate em 1 a 1 na casa do adversário.

Qualquer novo empate leva a decisão para os pênaltis. Qualquer vitória para ambos os lados, garante a classificação para a final, contra Ituano (SP) ou Brusque (SC), com a equipe paulista tendo vencido o duelo de ida por 1 a 0.

