Time Manaus FC será homenageado com Sessão Especial na Aleam

Time será homenageado em sessão especial, após bom desempenho na Série D | Foto: Janailton Falcão

Manaus - O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto (PSD), promoverá, na próxima terça-feira (6), às 10h, no Plenário Ruy Araújo, uma homenagem ao clube de futebol amazonense Manaus Futebol Clube (Manaus FC) pela conquista da vaga na Série C do Campeonato Brasileiro para o ano de 2020, e por estar entre os finalistas da Série D do campeonato deste ano.

No próximo sábado (3), o Manaus FC disputará com o Jacuipense (Bahia) as quartas de final da Série D e precisa apenas de uma vitória simples, de 1×0, para seguir a semifinal. “Há duas décadas um time do Amazonas não conseguia subir de categoria no campeonato Brasileiro e isso é motivo de comemoração e reconhecimento a esses atletas de alto nível. O futebol local dá mostras de que está fortalecido e que precisa do nosso apoio e do apoio de todos os torcedores. Colocamos mais de 44 mil pessoas na Arena da Amazônia para torcer pela classificação do Manaus FC e isso mostrou o quanto o amazonense defende seu futebol”, destacou Josué Neto.

O último time amazonense a competir nas séries de acesso do campeonato Brasileiro foi o São Raimundo que em 1999 subiu da Série C para a Série B. O Manaus FC já havia chegado perto da classificação para a Série C no ano passado, porém, perdeu a vaga para o Imperatriz, do Maranhão.

“Esta homenagem também se estende a todos os times do Amazonas pelo reconhecimento de seus esforços para manter o futebol Baré em destaque mesmo com tantas dificuldades. Nosso sentimento é que, a partir de agora, os torcedores acompanhem mais nossos times e façam do nosso campeonato, o Barezão de 2020, o recomeço do futebol local”, afirmou Josué Neto.