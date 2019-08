Manaus FC anuncia que 7 mil ingressos já foram vendidos para jogo

Duelo será realizado a partir das 17h, na Arena da Amazônia, valendo classificação para final inédita | Foto: Lucas Silva

Manaus - O Manaus Futebol Clube (FC), que irá disputar no sábado (3), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul, a partida de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D, anunciou nas redes sociais que já foram vendidos até a manhã desta sexta (2) 7 mil ingressos vendidos para a partida, até a manhã desta sexta-feira (2).

Para o duelo, o Manaus FC precisa vencer, por qualquer placar, para garantir a vaga para a decisão inédita, após empatar em 1x1 o duelo de ida das semifinais, em jogo realizado na Bahia, casa da Jacuipense, rival do jogo no sábado.

A torcida

O clube espera bom público para a decisão, após colocar 44.121 torcedores no último duelo em casa pelo Brasileirão, que garantiu o acesso à Série C, na vitória sobre o Caxias por 3x0, pelas quartas de final da Série D. Na ocasião, foram 20 mil ingressos vendidos de forma antecipada.

Em contraponto, o clube teve pouco mais 500 torcedores no jogo pela Copa Verde, na última quarta (31), contra a equipe do Sobradinho (DF), quando foram eliminados mesmo vencendo por 2x1, insuficiente para reverter os 4x1 dos rivais na partida de ida.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis desde segunda-feira (29), ao preço de R$ 20 (meia), em 12 pontos físicos espalhados pela cidade, entre eles a Boutique do Torcedor, na avenida Carvalho Leal, nº 1092, bairro Cachoeirinha, Zona Sul, e a bilheteria da Arena da Amazônia. As entradas não são numeradas. Idosos pagam meia e crianças até 12 anos entram gratuitamente.

