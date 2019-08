Basquetebol dá sequência no Amazonense sub-17

Manaus- A Federação de Basketball do Amazonas (Febam) realizará neste fim de semana, dias 3 e 4, a terceira rodada do Campeonato Amazonense Sub-17 Masculino. A competição será no ginásio Cel Dom Pedro, localizado no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, ao lado da praça de alimentação.

Os jogos serão realizados sábado e domingo. No sábado, a partir de 8h a disputa fica entre NSG e CMM. Em seguida, às 9h20 Santa Doroteia e Cel Dom Pedro e, para finalizar, entram na quadra o Grêmio Iranduba e A. E. Lassalista às 10:40.

No domingo, o campeonato continua a partir de 9h, e o duelo fica entre A. E. Raiz contra AIMCA, e na sequencia finalizando, se enfrentam Mustangs CMPM VII contra CEAV às 10h20.

Para o presidente da Febam, Ali Assi, o desempenho dos atletas, dos técnicos e dos clubes em 2019 tem refletido em um alto nível na base. Apesar das dificuldades estruturais, estão todos muito motivados. "Esperamos repetir agora no segundo semestre o que fizemos no primeiro. Estamos observando um dos melhores campeonatos dos últimos tempos. Todo mundo quer o título”, finalizou Assi.

*Com informações da assessoria