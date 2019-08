Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa Individual chega à 4ª etapa

Manaus - A Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA) realizará no próximo final de semana (3) e (4) de agosto, a 4ª Etapa do Campeonato Amazonense Individual da modalidade, a partir das 8h, no complexo de Tênis de Mesa da Vila Olímpica de Manaus , no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus.

A programação inicia no sábado (3), a partir das 8h, com chaves e eliminatórias das categorias Pré-mirim ao Juvenil, Absoluto Feminino, Livre 1 (até 14 anos) e Paralímpico. Já no domingo (4), a partir das 8h, com Chaves e eliminatórias das categorias Juventude, Absoluto Masculino, Sênior, Veterano e Livre 2 (acima de 15 anos).

Premiação

Os três primeiros colocados serão premiados com medalha e pontuação para ranking nacional, que segundo Israel Barreto, presidente da FTMA a competição soma pontos para o ranking nacional, “os atletas federados que participam dessa competição até a oitava colocação recebem pontuação para o ranking nacional com chance de participar de uma final”, afirmou.

*Com informações da assessoria