Lena Guimarães conquista ouro no Surfe SUP Pan 2019

Tricampeã brasileira, Lena Guimarães conquistou nesta sexta (2) uma inédita medalha de ouro na final da prova de Surf SUP (Stand Up Paddle) Race, nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, no Peru.



O objetivo da modalidade é integrar o surfe clássico ao uso do remo, fazendo com que o praticante utilize o remo como auxílio para realizar as manobras nas ondas. Por sua vez, a prancha de SUP é ligeiramente maior. Para as competições, a pontuação individual dos atletas é atribuída através da marcação dos árbitros envolvidos na disputa.